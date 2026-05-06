Auto-ilarak BI-30 errepidean, Txorierriko igarobidean, Erandion bi ibilgailuk istripua izan ostean

Ezbeharra 12. kilometroaren parean gertatu da, eta zirkulazioa murriztu behar izan dute Galdakaorako noranzkoan.

Auto-ilarak Txorierrin. Argazkia: @TrafikoEJGV

EITB

Bi autok istripua izan dute goizean BI-30 errepidean, Txorierriko korridorean, eta auto ilarak sortu dira Erandio parean. Istripua 12. kilometroan gertatu da, Galdakaorako noranzkoan.

Talkaren ondorioz, erreietako bat itxita geratu da, eta horrek zailtasun handiak eragin ditu inguruko trafikoan. Auto-ilarak sortu dira bertan.

Larrialdi zerbitzuak ezbeharra kudeatzen ari dira, eta tarte horretatik igarotzen diren gidariei arreta handiz jokatzeko eskatu diete. Informazioa edo laguntza behar izanez gero, 011 telefono zenbakira deitzea gomendatu dute.

Istripua 07:30 aldera gertatu da, eta zirkulazio arazo handiak eragin ditu. Hala ere, 08:00etarako errepidea berriz zabalik zegoen, eta egoera bideratzen hasia zen. Ez da inor zauritu istripuan.

