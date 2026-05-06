El repaso al archivo ha permitido recuperar algunas anécdotas y episodios llamativos relacionados con el que fuera primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea.

Uno de los casos más curiosos se remonta a 1999, en Vitoria-Gasteiz, donde el entonces alcalde en funciones, José Ángel Cuerda, decidió poner el nombre de Garaikoetxea a una calle de la ciudad como reconocimiento a su figura. Sin embargo, el homenaje tuvo un recorrido muy breve y la denominación fue retirada poco después: sólo duró 28 días.

Otro episodio destacado se sitúa en 1986, cuando se descubrió que el teléfono del propio Garaikoetxea había sido intervenido de forma ilegal. Según se supo entonces, la línea fue cruzada con la de un albañil de Orio para realizar las escuchas, en un caso que generó gran controversia.

La propia compañía Telefónica confirmó los hechos, que acabaron con consecuencias judiciales. Dos agentes de la Ertzaintza y un funcionario fueron considerados culpables del ‘pinchazo’ telefónico, un suceso que marcó uno de los capítulos más polémicos en torno a la figura del lehendakari.