Las anécdotas menos conocidas de Garaikoetxea: de una calle efímera en Vitoria-Gasteiz al ‘pinchazo’ ilegal de su teléfono
El repaso al archivo ha permitido recuperar algunas anécdotas y episodios llamativos relacionados con el que fuera primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea.
Uno de los casos más curiosos se remonta a 1999, en Vitoria-Gasteiz, donde el entonces alcalde en funciones, José Ángel Cuerda, decidió poner el nombre de Garaikoetxea a una calle de la ciudad como reconocimiento a su figura. Sin embargo, el homenaje tuvo un recorrido muy breve y la denominación fue retirada poco después: sólo duró 28 días.
Otro episodio destacado se sitúa en 1986, cuando se descubrió que el teléfono del propio Garaikoetxea había sido intervenido de forma ilegal. Según se supo entonces, la línea fue cruzada con la de un albañil de Orio para realizar las escuchas, en un caso que generó gran controversia.
La propia compañía Telefónica confirmó los hechos, que acabaron con consecuencias judiciales. Dos agentes de la Ertzaintza y un funcionario fueron considerados culpables del ‘pinchazo’ telefónico, un suceso que marcó uno de los capítulos más polémicos en torno a la figura del lehendakari.
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Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
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Posteriormente, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral. Así será el último adiós al primer lehendakari de la democracia. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas.
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La capilla ardiente se instalará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de Garaikoetxea entre 1980 y 1985, a partir de las 10:00 horas. A partir de las 19:30 horas, se celebrará el funeral en la parroquia San Francisco Javier de la capital navarra.
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