Así ha llegado el féretro de Carlos Garaikoetxea a Ajuria Enea

Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.