Último adiós
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Así ha llegado el féretro de Carlos Garaikoetxea a Ajuria Enea

GRAFCAV2925. VITORIA, 06/05/2026.- La capilla ardiente con el féretro del exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha quedado abierta a las 10:00 de este miércoles en el interior del Palacio de Ajuria Enea de Vitoria. Los restos mortales de Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, ha llegado a la residencia oficial de los presidentes vascos desde Pamplona, su localidad natal. Cubierto parcialmente por una ikurriña, el ataúd ha sido introducido en el interior del palacio por seis ertzainas después de que la banda de txisturalis interpretara el himno de la Comunidad Autónoma Vasca. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ajuria Eneara iritsi da Carlos Garaikoetxearen hilkutxa
author image

EITB

Última actualización

Los restos mortales del lehendakari ya están Vitoria-Gasteiz, donde se ha instalado la capilla ardiente abierta al público durante la mañana de este miércoles.

Carlos Garaikoetxea Política

Te puede interesar

VITORIA, 06/05/2026.- La capilla ardiente con el féretro del exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha quedado abierta a las 10:00 de este miércoles en el interior del Palacio de Ajuria Enea de Vitoria. Los restos mortales de Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, han llegado a la residencia oficial de los presidentes vascos desde Pamplona, su localidad natal. Se espera que pasen por Ajuria Enea representantes políticos e institucionales, así como agentes de todos los ámbitos de la sociedad vasca. En la imagen, los exlehendakaris Iñigo Urkullu (i) y Juan josé ibarretxe (d). EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Instituciones y representantes políticos, junto a la sociedad vasca, despiden a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea

La capilla ardiente con el féretro de Carlos Garaikoetxea se ha abierto este miércoles a las 10:00 en Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. Lehendakaris como Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu y Patxi López, junto a representantes de las instituciones y grupos políticos y ciudadanos llegados desde distintos puntos de Euskal Herria, han acudido a despedir a una las figuras clave de Euskal Herria.

ajuria enea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea

Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
Cargar más
Publicidad
X