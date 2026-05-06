Detectado un caso de hantavirus en Suiza
El Gobierno de Suiza ha confirmado la detección de un caso de hantavirus en el país. El afectado se encuentra ingresado en Zúrich, donde recibe atención médica.
Según han detallado las autoridades, el hombre había regresado recientemente tras viajar en el crucero en el que se han registrado varios casos, lo que sitúa el origen del contagio fuera del país.
El Ejecutivo suizo ha asegurado que no existe riesgo para la población en estos momentos y que la situación está controlada. Asimismo, ha indicado que se han aplicado los protocolos sanitarios habituales para evitar nuevos contagios.
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