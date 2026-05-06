HANTAVIRUS
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Detectado un caso de hantavirus en Suiza

El paciente, que había viajado en el crucero donde se han detectado varios contagios, está siendo tratado en Zúrich bajo supervisión médica.
Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius (back) is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hantabirus kasu bat atzeman dute Suitzan
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EITB

Última actualización

El Gobierno de Suiza ha confirmado la detección de un caso de hantavirus en el país. El afectado se encuentra ingresado en Zúrich, donde recibe atención médica.

Según han detallado las autoridades, el hombre había regresado recientemente tras viajar en el crucero en el que se han registrado varios casos, lo que sitúa el origen del contagio fuera del país.

El Ejecutivo suizo ha asegurado que no existe riesgo para la población en estos momentos y que la situación está controlada. Asimismo, ha indicado que se han aplicado los protocolos sanitarios habituales para evitar nuevos contagios.

Suiza Internacional

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