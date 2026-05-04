Este lunes han regresado otros cinco activistas vascos que viajaban en la flotilla Global Sumud. A la mañana ha sido el profesor universitario de Vitoria-Gasteiz Salim Malla Gutiérrez quien ha aterrizado en el aeropuerto de Loiu, y ha denunciado públicamente su “secuestro en un campo de concentración flotante” y los “maltratos físicos y psíquicos” a los que fueron sometidos.