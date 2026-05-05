El presidente de Emiratos Árabes Unidos dice que fortalecerá las capacidades de defensa ante los ataques iraníes
El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha afirmado este martes que continuará fortaleciendo las capacidades de defensa del país, en un momento en el que Irán ha reanudado sus ataques contra territorio emiratí en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.
El presidente emiratí ha calificado de "magnífica epopeya nacional" la respuesta de las Fuerzas Armadas a "los ataques terroristas iraníes contra civiles e instalaciones civiles".
El Ministerio de Defensa emiratí ha asegurado estar interceptando por segundo día consecutivo misiles y drones “lanzados desde Irán”, pese al alto el fuego en vigor entre Washington y Teherán.
El lunes, Emiratos dijo que interceptó un total de 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán que causaron tres heridos "de gravedad moderada".
Sin embargo, Irán no ha reconocido oficialmente ser responsable de esos ataques, mientras que una fuente militar citada por la televisión estatal iraní afirmó que Teherán no tenía "planes previos" de lanzar acciones contra el país del golfo Pérsico.
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