Gerra Ekialde Hurbilean
Irango erasoen aurrean defentsa gaitasunak indartuko dituela esan du Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak

Defentsa Ministerioak astearte honetan jakitera eman duenez, "Iranek jaurtitako" misilak eta droneak atzeman dituzte; hala ere, Teheranek ez du onartu eraso horien erantzulea denik.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mohamed bin Zayed Al Nahyan Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak astearte honetan adierazi duenez, herrialdearen defentsarako gaitasunak indartzen jarraituko du.

Emirerriko presidentearen hitzetan, "epopeia nazional bikaina" da Indar Armatuek "Iranek zibilen eta instalazio zibilen aurka egindako eraso terroristei" emandako erantzuna.

Washingtonek eta Teheranek su-etena indarrean duten arren, "Irandik jaurtitako" misilak eta droneak bigarren egunez jarraian atzematen ari dela ziurtatu du Arabiar Emirerri Batuetako Defentsa Ministerioak.

Astelehenean, Emirerriek esan zuten Irandik jaurtitako 15 misil eta lau drone atzeman zituela, eta hiru zauritu izan zirela.

Hala ere, Iranek ez du ofizialki onartu eraso horien erantzulea denik, eta Irango estatuko telebistak aipatutako iturri militar batek adierazi zuen Teheranek ez zuela "aldez aurreko planik" Persiar golkoko herrialde horren aurkako ekintzak egiteko.

