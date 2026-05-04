Irán advierte de que atacará a cualquier buque que trate de cruzar Ormuz

El Ejército de Irán ha advertido este lunes de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz serán atacados.

En concreto, el Ejército iraní exige "a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida".

La advertencia del militar se produce después de que Trump anunciase la operación 'Proyecto Libertad', que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15 000 militares, para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

La misión comenzará este lunes, según ha anunciado Trump en un mensaje en Truth Social.

El estrecho Ormuz es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso como respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.