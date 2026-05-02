Llegan a Loiu dos de las activistas vascas de la flotilla Global Sumud, mientras los otros liberados seguirán adelante

Esta noche han llegado al aeropuerto de Loiu Bego y Arantza, dos de las activistas vascas que viajaban a bordo de la flotilla Global Sumud intercepadas por Israel. Amigos y compañeros de la platafoma pro Palestina esperaban en el aeropuerto su llegada.

Las dos activistas han sido recibidas con abrazos, besos y gestos de cariño tras el periplo vivido y tras el caluroso recibimiento, miembros de la plataforma pro Pralestina han leído sendos comunicados en euskera y castellano denunciando lo ocurrido y señalando la "impunidad de Israel" así como "la pasividad de Europa".

Los y las activistas fueron interceptados el miércoles por el ejército israelí a la altura de Creta, en aguas internacionale. En ese momento, 175 activistas viajaban en las embarcaciones.

Los otros cuatro vascos que viajaban en la flotilla se han quedado en Grecia y han denunciado haber sufrido torturas y malos tratos. 36 activistas tuvieron que ser atendidas en hospitales tras la intervención israelí.