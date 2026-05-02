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Llegan a Loiu dos de las activistas vascas de la flotilla Global Sumud, mientras los otros liberados seguirán adelante

Las activistas han llegado sobre las 21:00 horas al aeropuerto de Bilbao. 175 personas fueron detenidas el miércoles y 36 tuvieron que ser atendidas en hospitales. Todos excepto dos han sido puestos en libertad. Se trata del brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshe.

18:00 - 20:00

Comitiva a la espera en Loiu. Captura de imagen de un vídeo de ETB.

Euskaraz irakurri: Euskal Herrian dira jada Gazara zihoan Global Sumud flotillako bi euskal ekintzaile eta aske geratutako besteek aurrera jarraituko dute
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EITB

Última actualización

Esta noche han llegado al aeropuerto de Loiu Bego y Arantza, dos de las activistas vascas que viajaban a bordo de la flotilla Global Sumud intercepadas por Israel. Amigos y compañeros de la platafoma pro Palestina esperaban en el aeropuerto su llegada.

Las dos activistas han sido recibidas con abrazos, besos y gestos de cariño tras el periplo vivido y tras el caluroso recibimiento, miembros de la plataforma pro Pralestina han leído sendos comunicados en euskera y castellano denunciando lo ocurrido y señalando la "impunidad de Israel" así como "la pasividad de Europa".

Los y las activistas fueron interceptados el miércoles por el ejército israelí a la altura de Creta, en aguas internacionale. En ese momento, 175 activistas viajaban en las embarcaciones.

Los otros cuatro vascos que viajaban en la flotilla se han quedado en Grecia y han denunciado haber sufrido torturas y malos tratos. 36 activistas tuvieron que ser atendidas en hospitales tras la intervención israelí. 

18:00 - 20:00

Todos los miembros de la flotilla han sido puestos en libertad excepto el brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshe.

A pesar de estar bien de salud, Saif Abukeshek está en estado de shock, según su esposa Sally, que ha comunicado que Saif ha iniciado una huelga de hambre en señal de protesta.

Sus abogados ha acusadon a Israel de maltrato y de interrogar de forma ilegal.

El cónsul español le ha visitado en la cárcel y el Gobierno español ha pedido la puesta en libertad de Saif.

18:00 - 20:00

Los activistas de la Flotilla dicen que seguirán adelante y reorganizarán sus barcos. 

El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre
Franja de Gaza Palestina Israel Comunidad Autonóma Vasca Internacional

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