Guerra Rusia-Ucrania
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Soldados ucranianos rescatan a una mujer con un letrero sobre un robot a control remoto

robota
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ukrainar soldaduek emakume bat erreskatatu dute urrutiko agintearekin kontrolatutako robot bati esker
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EITB

Última actualización

Han conseguido evacuar a la mujer de 77 años con la ayuda de un robot, dirigieron el vehículo hasta la casa de la mujer.

Guerra Rusia - Ucrania Tecnología Internacional

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