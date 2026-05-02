Soldados ucranianos rescatan a una mujer con un letrero sobre un robot a control remoto

La organización Adalah, que representa legalmente a los activistas de la Flotilla Global Sumud en Israel, ha confirmado que Thiago Ávila y Saif Abukeshek se encuentran en el centro de detención de Shikma, en la ciudad costera israelí de Ashkelon y ha denunciado que los detenidos sufren malos tratos e "interrogatorios ilegales" en prisión.