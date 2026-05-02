Soldados ucranianos rescatan a una mujer con un letrero sobre un robot a control remoto
Han conseguido evacuar a la mujer de 77 años con la ayuda de un robot, dirigieron el vehículo hasta la casa de la mujer.
Te puede interesar
Llegan a Loiu dos de las activistas vascas de la flotilla Global Sumud, mientras los otros liberados seguirán adelante
Las activistas han llegado sobre las 21:00 horas al aeropuerto de Bilbao. 175 personas fueron detenidas el miércoles y 36 tuvieron que ser atendidas en hospitales. Todos excepto dos han sido puestos en libertad. Se trata del brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshe.
El Gobierno de Cuba, tras la amenaza de intervención "inmediata" de Trump: "No nos dejamos amedrentar"
Trump amenazó este viernes con “tomar el control” de Cuba “casi inmediatamente” después de terminar con Irán. Además, firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el Gobierno de Cuba y sus colaboradores.
El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre
La organización Adalah, que representa legalmente a los activistas de la Flotilla Global Sumud en Israel, ha confirmado que Thiago Ávila y Saif Abukeshek se encuentran en el centro de detención de Shikma, en la ciudad costera israelí de Ashkelon y ha denunciado que los detenidos sufren malos tratos e "interrogatorios ilegales" en prisión.
Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha respondido que Europa debe asumir más responsabilidad para velar por su propia seguridad. El ejército estadounidense tiene más de 36.000 soldados en servicio activo en el país.
Trump da por "concluida" la guerra con Irán ante el Congreso para esquivar la autorización del Capitolio
El presidente estadounidense afirma en una carta enviada este viernes que las hostilidades en Oriente Próximo “han cesado”, a pesar de que mantiene toda su fuerza militar en la región y de que las negociaciones con Teherán están lejos de llegar a lograr una paz.
Trump acusa a la UE de violar el pacto comercial y elevará al 25 % el arancel a los coches
La Comisión Europea ha desmentido las acusaciones del presidente de Estados Unidos y ha advertido sobre las "opciones" que mantiene abiertas para proteger sus intereses ante las nuevas medidas arancelarias.
Comienza la repatriación desde Grecia de activistas de la Flotilla detenidos por Israel
Dos activistas, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, permanecen retenidos por Israel. Los Gobiernos de España y de Brasil han exigido su liberación inmediata y han calificado la actuación de “atropello al derecho internacional”.
Miles de trabajadores se movilizan en todo el mundo en defensa de sus derechos, y reclaman mejoras laborales
Ciudades de Europa, América, Asia y África han acogido este 1 de mayo multitudinarias marchas, en las que han reivindicado mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mayor protección frente a la precariedad. Todo ello, en un contexto marcado por la incertidumbre global.
Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos
Trump ha admitido que Irán ha hecho "progresos" en su propuesta, pero no descarta la opción militar.