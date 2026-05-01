Elon Musk admite que xAI entrenó Grok con los modelos de OpenAI mediante destilación

El director ejecutivo de xAI, Elon Musk, ha admitido que utilizaron los modelos de inteligencia artificial (IA) de OpenAI para entrenar sus propios modelos Grok, de cara a mejorar su funcionamiento, mediante la técnica de destilación.

La destilación es una práctica que permite transmitir los aprendizajes de un modelo de IA a otro. Así, posibilita que un modelo más pequeño (modelo alumno) imite el comportamiento de redes neuronales más grandes (modelo profesor), aprendiendo sus predicciones y utilizando sus datos.

En este sentido, Musk ha detallado que "en parte" ha entrenado los modelos de Grok utilizando destilación con los modelos de OpenAI, alegando que es "una práctica habitual usar otras inteligencias artificiales para validar tu IA".

Así lo ha acabado admitiendo el CEO de xAI durante su testificación ante un tribunal federal de California (Estados Unidos) en el marco del juicio que enfrenta a la tecnológica con la compañía liderada por Sam Altman, OpenAI, debido a la demanda interpuesta por Musk contra Altman por transformar OpenAI en una entidad con fines de lucro, en lugar de continuar con su visión sin fines de lucro original.

Concretamente, preguntado por si xAI había destilado la tecnología de OpenAI, Musk alegó que "generalmente todas las empresas de IA" acaban utilizando esta técnica. Sin embargo, cuando el jurado insistió en el caso de Grok, el directivo respondió que "en parte", haciendo referencia al uso de los modelos de ChatGPT para mejorar Grok.

A pesar de que el propietario de la red social X, donde también está integrada la IA de Grok, se ha escudado en que la destilación es una práctica muy común en la industria de los modelos de IA, compañías como la propia OpenAI o Anthropic, ya han denunciado este comportamiento de otras tecnológicas anteriormente, aunque las acusaciones se habían centrado exclusivamente en empresas chinas.