Elon Muskek onartu du xAIk OpenAIren modeloak erabili dituela Grok entrenatzeko, destilazio bidez

Destilazioa AA modelo baten ikasitakoak beste bati transmititzeko praktika da; horrela, modelo txikiago batek sare neuronal handiagoen jokabidea imita dezake.

(Foto de ARCHIVO) January 13, 2026, Bandung, West Java, Indonesia: In this photo illustration, the Grok logo is displayed on a smartphone in front the ELON MUSK photo profile.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

xAI-ko zuzendari nagusiak, Elon Muskek, onartu egin du OpenAIren adimen artifizialeko (AA) modeloak erabili dituztela Grok modelo propioak entrenatzeko eta haien funtzionamendua hobetzeko, destilazio-teknika baliatuta.

Teknika horri esker, adimen artifizialeko modelo baten ezagutzak beste bati helarazten zaizkio. Modu horretan, modelo txikiago batek (modelo ikaslea) sare neuronal handiagoen (modelo irakaslea) portaera kopiatzen du, haien iragarpenetatik eta datuetatik ikasiz.

Ildo horretan, Muskek zehaztu du Grok modeloak "neurri batean" OpenAIren modeloekin egindako destilazio bidez entrenatu dituztela. Haren esanetan, "ohiko praktika da beste adimen artifizial batzuk erabiltzea zure AA balioztatzeko".

xAIko zuzendariak Kaliforniako (AEB) epaitegi federal baten aurrean onartu du hori, Sam Altmanek gidatutako OpenAI konpainiaren aurka jarritako salaketaren testuinguruan. Muskek demandatu egin zuen Altman, OpenAI irabazi-asmorik gabeko jatorrizko ikuspegitik urrundu eta irabazi-asmoko entitate bihurtzeagatik.

Zehazki, xAIk OpenAIren teknologia destilatu ote duen galdetu diotenean, Muskek alegatu du "oro har AA enpresa guztiek" erabiltzen dutela teknika hori. Hala ere, epaimahaiak Groken kasuaz galdetu dionean, zuzendariak "neurri batean" erantzun du, ChatGPTren modeloak Grok hobetzeko erabili dituztela berretsiz.

X sare sozialaren jabea destilazioa industrian oso zabalduta dagoen jarduera dela dioen bitartean, OpenAIk eta Anthropicek antzeko jokabideak salatu dituzte lehenago. Orain arte, ordea, akusazio horiek Txinako enpresetara mugatu izan dira.

Ameriketako Estatu Batuak Inteligentzia artifiziala Munduko albisteak

