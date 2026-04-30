Muskek, munduko gizonik aberatsenak, "inozo bat" izan zela dio, OpenAI finantzatzeagatik
Muskek bataila legal bati ekin zion 2024an ChatGPTren ardatz den enpresaren, Sam Altman eta Greg Brockman fundatzaileen, eta horien bazkide nagusi Microsoften aurka. Kontratua ez betetzea eta bidegabe aberastea leporatzen die. Bigarren egunez ari da deklaratzen Oaklandeko gorte federal batean (Kalifornia).
Elon Muskek, munduko gizonik aberatsenak, OpenAIren aurkako epaiketan adierazi duenez, "inozo bat" izan zen enpresa teknologikoaren sorrera finantzatu zuelako. Hasieran irabazi asmorik gabekoa zela, eta izaera hori aldatu duelako salatu du konpainia Muskek.
Handikiak dio OpenAiren fundatzaileek, Sam Altmanek eta Greg Brockmanek, engainatu egin zutela OpenAIren sorrera finantzatzeko; hitz eman zioten, azaldu duenez, egituraren zatirik handiena irabazi-asmorik gabeko enpresa gisa mantenduko zuela.
"Startup bat sortzeko doako finantziazioa eman nien, eta 38 milioi dolar eman nizkien, musu truk ia erabat, eta 800.000 milioi dolarreko enpresa bihurtu da", adierazi du Muskek, New York Times-ek aipatutako informazioaren arabera.
2019an, irabazi asmorik gabeko konpainia izatetik irabazi mugatuko egitura izatera igaro zen OpenAI. Iaz, AEBetako arautzaileen baimena lortu zuen negozio nagusia berregituratu eta irabazi asmoko korporazio bihurtzeko, nahiz eta mozkin mugatuko konfigurazioa izaten jarraitzen duen.
Muski 150.000 milioi dolar ordaintze, Altman kaleratea eta konpainia irabazi-asmorik gabeko erakundearen estatusera itzultzea eskatzen du demanda zibilak.
OpenAIk esan du inbidiak bultzatutako salaketa dela, zuzeneko lehiakide bat sistema judiziala erabiliz oztopatzea bilatzen duena.
