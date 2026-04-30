Musk, el hombre más rico del mundo, afirma que fue "un tonto" al financiar a OpenAI
Musk declara por segundo día en una corte federal en Oakland (California) en una batalla legal que inició en 2024 contra la empresa matriz de ChatGPT, sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha declarado en el juicio contra OpenAI que fue “un tonto” al financiar la fundación de la tecnológica, a la que ha demandado por cambiar su misión inicial sin ánimo de lucro.
El magnate sostiene que fue engañado por los cofundadores de OpenAi Sam Altman y Greg Brockman para financiar la fundación de OpenAI bajo la promesa de que la tecnología mantendría la mayoría de su estructura como una empresa sin ánimo de lucro.
"Fui un tonto que les proporcioné financiación gratuita para crear una ‘startup”. Les entregué 38 millones de dólares en financiación esencialmente gratuita para crear lo que se convertiría en una empresa de 800 000 millones de dólares", declaró el multimillonario, según información citada por el New York Times.
Musk declara estos días en una corte federal en Oakland (California) en una batalla legal que inició en 2024 contra la empresa matriz de ChatGPT, sus cofundadores Altman y Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.
En 2019, la tecnológica pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores en EE.UU. para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado.
La demanda civil exige que OpenAI le pague 150 000 millones de dólares a Musk, el despido de Altman y que la compañía regrese a su estatus de organización sin ánimo de lucro.
OpenAI ha calificado la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.
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