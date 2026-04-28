¿Qué es el superviviente designado? La figura que emerge tras el atentado en la Casa Blanca

En la serie de 'Designated Survivor', Kiefer Sutherland pasa de la noche a la mañana de ser un político prácticamente desahuciado en el gabinete del presidente a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Ocurre tras un atentado en el Capitolio durante la celebración del Estado de la Unión, un ataque que acaba con la vida de todo el gabinete del presidente.

En aplicación del protocolo de ‘designated survivor’ (superviviente o sucesor designado), el personaje interpretado por Sutherland jura el cargo de manera precipitada y precaria, con el Capitolio aún en llamas, después de que, siguiendo este sistema, hubiera sido el único miembro del gabinete presidencial en perderse el acto.

La serie, que más allá del episodio piloto no hace una gran aportación al subgénero, retrata un protocolo vigente en Estados Unidos desde los años 80, pero que no se aplicó el pasado fin de semana, durante la cena de corresponsables en la que se produjo el atentado de Cole Allen.

En pleno debate sobre la seguridad del presidente de Estados Unidos, la cuestión ha generado una considerable polémica: ¿por qué no se aplicó el sistema del sucesor designado?

El discurso del Estado de la Unión

En líneas generales, el sistema de superviviente designado se activa cada año durante el discurso sobre el Estado de la Unión. El objetivo es evitar que se descabece por completo a la Administración si se produce un atentado en el Capitolio, ya que el gabinete al completo asiste al acto.

En el caso del banquete del pasado fin de semana, asistían al acto en el Washington Hilton seis de los siete primeros en la línea de sucesión. Muy cerca del presidente estadounidense estaban el vicepresidente, JD Vance, el segundo en la línea, o el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Sólo faltaba Chuck Grassley, un legislador de 92 años que es el presidente pro tempore del Senado.

Sin embargo, según ha trascendido, no se había aislado a ningún miembro del gabinete como superviviente designado para tomar el cargo en caso de atentado contra los miembros del gabinete Trump.

La respuesta de la Casa Blanca

Desde la Administración justifican que “hubo varios miembros del Gabinete en la línea de sucesión que no asistieron por diversas razones personales, de manera que no era necesario”. En todo caso, reconocieron que el tema se trató en conversaciones previas a la cena de corresponsables.

En lo que va de mandato Trump viene designando a Doug Collins, secretario de Asuntos de Veteranos, como superviviente designado, de manera que no asiste a eventos como el discurso del Estado de la Unión u otros en los que participa el conjunto del gabinete. El sábado, sin embargo, no fue aislado mientras Cole Allen irrumpía a tiros en el Hilton. Una vuelta de tuerca más al encendido debate sobre la seguridad en Estados Unidos.