¿Qué es el superviviente designado? La figura que emerge tras el atentado en la Casa Blanca
En pleno debate sobre la seguridad del presidente de Estados Unidos ha trascendido que no aplicaron el sistema de superviviente designado, por el que se aísla a un miembro del gabinete para que tome el cargo en caso de atentado.
En la serie de 'Designated Survivor', Kiefer Sutherland pasa de la noche a la mañana de ser un político prácticamente desahuciado en el gabinete del presidente a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Ocurre tras un atentado en el Capitolio durante la celebración del Estado de la Unión, un ataque que acaba con la vida de todo el gabinete del presidente.
En aplicación del protocolo de ‘designated survivor’ (superviviente o sucesor designado), el personaje interpretado por Sutherland jura el cargo de manera precipitada y precaria, con el Capitolio aún en llamas, después de que, siguiendo este sistema, hubiera sido el único miembro del gabinete presidencial en perderse el acto.
La serie, que más allá del episodio piloto no hace una gran aportación al subgénero, retrata un protocolo vigente en Estados Unidos desde los años 80, pero que no se aplicó el pasado fin de semana, durante la cena de corresponsables en la que se produjo el atentado de Cole Allen.
En pleno debate sobre la seguridad del presidente de Estados Unidos, la cuestión ha generado una considerable polémica: ¿por qué no se aplicó el sistema del sucesor designado?
El discurso del Estado de la Unión
En líneas generales, el sistema de superviviente designado se activa cada año durante el discurso sobre el Estado de la Unión. El objetivo es evitar que se descabece por completo a la Administración si se produce un atentado en el Capitolio, ya que el gabinete al completo asiste al acto.
En el caso del banquete del pasado fin de semana, asistían al acto en el Washington Hilton seis de los siete primeros en la línea de sucesión. Muy cerca del presidente estadounidense estaban el vicepresidente, JD Vance, el segundo en la línea, o el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Sólo faltaba Chuck Grassley, un legislador de 92 años que es el presidente pro tempore del Senado.
Sin embargo, según ha trascendido, no se había aislado a ningún miembro del gabinete como superviviente designado para tomar el cargo en caso de atentado contra los miembros del gabinete Trump.
La respuesta de la Casa Blanca
Desde la Administración justifican que “hubo varios miembros del Gabinete en la línea de sucesión que no asistieron por diversas razones personales, de manera que no era necesario”. En todo caso, reconocieron que el tema se trató en conversaciones previas a la cena de corresponsables.
En lo que va de mandato Trump viene designando a Doug Collins, secretario de Asuntos de Veteranos, como superviviente designado, de manera que no asiste a eventos como el discurso del Estado de la Unión u otros en los que participa el conjunto del gabinete. El sábado, sin embargo, no fue aislado mientras Cole Allen irrumpía a tiros en el Hilton. Una vuelta de tuerca más al encendido debate sobre la seguridad en Estados Unidos.
La línea de sucesión de Trump
La línea de sucesión del presidente de los Estados Unidos está trazada por ley y recoge algunos requisitos. Todos los miembros de la línea de sucesión deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento y haber residido en EE. UU. durante al menos 14 años, según la Constitución de Estados Unidos. Además, deben haber sido confirmados por el Senado.
En el caso del actual gabinete, el vicepresidente JD Vance asumiría las funciones presidenciales si Trump muriera o quedara incapacitado para desempeñar su cargo, y completaría el resto del mandato de Trump hasta enero de 2029, según la 25.ª Enmienda de la Constitución.
Si tanto Trump como Vance quedaran incapacitados, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, asumiría el cargo. Si él también quedara incapacitado, el siguiente en la línea sería el presidente pro tempore del Senado, un cargo mayormente ceremonial que suele ocupar el senador con más años de servicio del partido mayoritario. Actualmente, ese puesto lo ocupa el senador republicano por Iowa Chuck Grassley, de 92 años, que no estuvo en la cena de corresponsables.
Los miembros del gabinete de Trump completan la lista, según la antigüedad de sus departamentos dentro del gobierno estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, es el primero en esta parte de la línea, seguido por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El fiscal general sería el siguiente en la línea, pero no está claro si Todd Blanche contaría, ya que fue confirmado por el Senado para el puesto número dos del Departamento de Justicia, pero no ha sido nominado ni confirmado para el cargo principal del departamento.
Después de eso, el orden continúa así: secretario del Interior, secretario de Agricultura, secretario de Comercio, secretario de Trabajo (actualmente vacante), secretario de Salud y Servicios Humanos, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, secretario de Transporte, secretario de Energía, secretario de Educación, secretario de Asuntos de Veteranos y, finalmente, secretario de Seguridad Nacional.
Te puede interesar
Trump pide el despido de Jimmy Kimmel por su parodia sobre la Casa Blanca
Durante la transmisión del jueves de su programa 'Jimmy Kimmel Live', éste realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de corresponsales. "Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", dijo Kimmel, lo que fue repudiado tanto por el mandatario como por la primera dama, que tildó el monologo de "retórica de odio y violencia".
Trump asegura que la violencia política "siempre ha estado" presente en EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de lo "peligroso" que resulta, a su juicio, el "discurso de odio de los demócratas" en la actualidad.
La mayor misión a Gaza de la Global Sumud Flotilla zarpa de Sicilia con más de 50 barcos
Se trata de la mayor movilización marítima civil coordinada de la Global Sumud Flotilla hasta la fecha qué contará con el acompañamiento del buque de rescate de Open Arms y el Arctic Sunrise de Greenpeace. "Su presencia constante refuerza tanto la capacidad operativa de la misión como el creciente consenso global en torno a los esfuerzos para desafiar el bloqueo ilegal israelí y garantizar un acceso humanitario seguro", ha subrayado la Global Sumud Flotilla.
Irán afirma que se han fijado "condiciones específicas" para continuar las negociaciones con EE. UU.
Según medios iraníes, Irán ha planteado una nueva oferta a EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz y aplazar el diálogo nuclear. El Ejército de Estados Unidos asegura haber impedido la navegación a 38 buques desde el inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes.
El sospechoso del ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración de Trump
En el documento de 1052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.
Ucrania conmemora el 40 aniversario de la tragedia de Chernóbil
Kiev acogió anoche un acto de memoria ante el monumento a los "Héroes de Chernóbil", erigido en recuerdo de los equipos de contención que acudieron al reactor siniestrado tras la explosión, cuando se cumplen 40 años de la peor catástrofe nuclear de la historia.
Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington actuó por motivos anticristianos
Aunque Trump ha hecho énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, el fiscal general de EE. UU. se ha mostrado más cauteloso, indicando que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido contra la Administración, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo oficial sigue bajo análisis.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní regresa a Pakistán, sede de las negociaciones con EE. UU.
El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.
La Fiscalía de EE. UU. cree que todo el gobierno era objetivo del ataque en la cena de corresponsales
El sospechoso, identificado como el profesor californiano Cole Allen, ha confesado que su intención era matar a cualquier miembro de la adminstración que estaba atendiendo al evento. De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del tercer atentado contra Trump desde 2024