Trump pide el despido de Jimmy Kimmel por su parodia sobre la Casa Blanca

El presidente Donald Trump ha pedido este lunes el "despido inmediato" del presentador Jimmy Kimmel, después de que su esposa Melania pidiera a la cadena ABC que tomara medidas contra el comediante por una parodia en la que hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama.

"Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", ha afirmado Trump en su red Truth Social, y ha tildado lo dicho por el comediante en su programa del pasado jueves de "un despreciable llamado a la violencia".

Durante la transmisión del jueves de su programa 'Jimmy Kimmel Live', éste realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de los corresponsales que cubren la Casa Blanca. En un momento de la parodia Kimmel dijo "aquí está nuestra primera dama. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", lo que fue repudiado tanto por el mandatario como por la primera dama, que tachó el monologo de "retórica de odio y violencia".

"Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera", indicó Trump en su red social.

Kimmel ha asegurado que "no se trataba, ni mucho menos, de un llamamiento al asesinato", sino que era un "chiste fácil" sobre su diferencia de edad, "él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", ha explicado el presentador.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre, tras lo cual el mandatario reclamó su despido.