Quién es Jimmy Kimmel y las claves de la polémica tras la cancelación de su programa

La emisión generó un fuerte malestar en la Casa Blanca. En este sentido, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, —nombrado por Trump—amenazó en un pódcast con tomar medidas contra la cadena, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no “castigaban” a Kimmel. Horas después, la cadena ABC optó por retirar el espacio que Kimmel había conducido durante más de 20 años en la franja nocturna.

Trump amenaza a los medios críticos con retirarles la licencia

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con quitar los permisos de emisión a los canales que le critiquen, apuntando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.

"Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Un 97 % negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las presidenciales). Si están un 97 % en mi contra, sólo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso", ha dicho a bordo del avión presidencial Air Force One.

En las últimas horas, el inquilino de la Casa Blanca ha animado además a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes late shows y mostraron su descontento recientemente por la cancelación del programa de Stephen Colbert (CBS).