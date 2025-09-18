ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, ha anunciado este miércoles la retirada "indefinida" del Jimmy Kimmel Live, uno de los late night más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA (Make America Great Again) de estar tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.



"El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político", declaró Kimmel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la decisión, expresando sus "felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer".

En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca ha animado a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers.