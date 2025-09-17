Asesinato de Charlie Kirk
La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Robinson ha sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado. y enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.
PROVO (United States), 17/09/2025.- Tyler Robinson, who appeared via video from jail, during his first court appearance before Judge Tony Graf at the Fourth Judicial District Courthouse in Provo, Utah, USA, 16 September 2025. Utah County District Attorney Jeffrey Gray has filed seven charges against Robinson and has asked for the death penalty in the murder of conservative activist Charlie Kirk on 10 September. EFE/EPA/SCOTT G WINTERTON / POOL
Vista preliminar del juicio contra Tyler Robinson. Foto: EFE.
El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, ha anunciado este martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado.

Gray ha explicado en una rueda de prensa que el sospechoso enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

Tyler Robinson, que ha comparecido por videoconferencia ha escuchado con gesto impasible este martes la acusación en su contra que le ha sido leída en su primera audiencia ante una corte distrital del estado de Utah.

Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf y la fiscalía de Utah han acordado que el inicio del juicio de Robinson, para el que se ha pedido la pena de muerte por asesinato con agravantes, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre.

