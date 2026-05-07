Israel bombardea Líbano en plena tregua y deja al menos tres muertos

Al menos tres personas han muerto este jueves en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte de Hezbolá.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos dos personas han muerto en un ataque contra una camioneta en Nabatiye, mientras que otra ha fallecido en otro bombardeo contra un camión cerca de Safa.

El Ejército de Israel ha matado un comandante de la unidad de élite del grupo chií en uno de los bombardeos en Beirut. En un comunicado, ha indicado que Ahmed Qalib Balut ha muerto en un ataque contra la zona de Dahiya.

Por su parte, Italia ha denunciado que un cohete, cuya procedencia está siendo investigada, ha impactado en una base en el sur del Líbano, que sirve de sede al contingente italiano del Sector Oeste de la misión de paz de la ONU. “No se han registrado heridos entre el personal italiano, solo daños leves en un vehículo militar”, ha precisado el Ministerio de Defensa italiano en un comunicado.

Tercera ronda de contactos, según Washington

Representantes de Israel y el Líbano mantendrán su tercera ronda de conversaciones de paz en Washington (EE. UU.) los días 14 y 15 de mayo, según ha informado este jueves un funcionario del Departamento de Estado estadounidense.

Las últimas hostilidades a gran escala en Líbano estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país persa. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2700 muertos y 8400 heridos desde entonces.