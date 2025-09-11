El activista conservador Charlie Kirk, asesinado de un disparo en un evento multitudinario

El momento del disparo, que se ha producido instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EE.UU. y ha sido captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ha ordenado ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, "un verdadero gran patriota estadounidense".

Aunque el centro académico ha informado que un sospechoso había sido arrestado, el periódico The New York Times ha detallado luego que la persona detenida no es el autor del disparo.

Mientras continúa la búsqueda del tirador por parte del FBI, que se encuentra desplegado en la zona, las principales figuras políticas unieron fuerzas para lamentar el asesinato y condenar la violencia contra una de las figuras más influyentes del país.

Tanto su aliado Trump como el vicepresidente J.D Vance, pidieron orar por Kirk. "Dale, Señor, el descanso eterno", ha tuiteado el segundo al mando de EE.UU. una vez confirmado su fallecimiento.

"El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas", ha indicado el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

"Charlie era un amigo cercano y confidente. Muchos lo extrañarán profundamente. Todo líder político debe condenar esta violencia enérgica y rotundamente. Nuestras oraciones están con su esposa y sus hijos pequeños. Que descanse en paz", ha escrito por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, Kirk, que estaba casado y era padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista, que residía en el estado de Arizona, en el suroeste de EE.UU solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mitines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Su evento en Utah formaba parte de su primera parada por una gira planificada por varias universidades del país para movilizar a la juventud.