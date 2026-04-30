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El Ejército de Israel intercepta 22 barcos de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales

La operación ha tenido lugar a más de 1000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Ni el Gobierno israelí ni sus Fuerzas de Defensa (FDI) han reivindicado oficialmente la intervención.

Global Sumud Flotilla
18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

Última actualización

La Global Sumud Flotilla, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, ha reportado la interceptación de 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según su rastreador, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes.

La operación se ha desarrollado de forma escalonada durante toda la madrugada del jueves y ha tenido lugar a más de 1000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales

Ni el Gobierno israelí ni sus Fuerzas de Defensa (FDI) han reivindicado oficialmente la intervención; sin embargo, el enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha afirmado en X que "otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar" a su área.

Asimismo, el diario israelí Haaretz afirma en su portada que oficiales de Defensa israelíes han confirmado la "continua interceptación" de barcos de la flotilla.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina. 

La mayor misión a Gaza de la Global Sumud Flotilla zarpa de Sicilia con más de 50 barcos

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