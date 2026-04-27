La mayor misión a Gaza de la Global Sumud Flotilla zarpa de Sicilia con más de 50 barcos
Se trata de la mayor movilización marítima civil coordinada de la Global Sumud Flotilla hasta la fecha qué contará con el acompañamiento del buque de rescate de Open Arms y el Arctic Sunrise de Greenpeace. "Su presencia constante refuerza tanto la capacidad operativa de la misión como el creciente consenso global en torno a los esfuerzos para desafiar el bloqueo ilegal israelí y garantizar un acceso humanitario seguro", ha subrayado la Global Sumud Flotilla.
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