Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena
Global Sumud Flotillak orain arte koordinatutako itsas mobilizazio zibil handiena dago martxan, eta eurekin doaz Open Arms erreskate-ontzia eta Greenpeacen Arctic Sunrise ontzia ere. "Horiek gure ondoan egoteak misioaren gaitasun operatiboa indartzen du eta erakusten du Israelen legez kanpoko blokeoari aurre egiteko eta sarbide humanitario segurua bermatzeko ahaleginen inguruko adostasun globala gero eta handiagoa dela", azpimarratu du Global Sumud Flotillak.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBn indarkeria politikoa "beti" egon dela azpimarratu du Trumpek
AEBko presidenteak ez du uste indarkeria politiko gehiago dagoela, baina demokraten gorroto diskurtsoaren "arriskuez" ohartarazi du.
AEBrekin negoziatzen jarraitzeko "baldintza espezifikoak" ezarri dituztela adierazi du Iranek
Irango hedabideen arabera, Ormuzko itsasartea zabaltzeko eta programa nuklearrari buruzko negoziazioak atzeratzeko proposatu du Iranek. Ameriketako Estatu Batuetako Armada Irango portuak blokeatzen hasi zenetik 38 itsasontziri Ormuzko itsasartetik igarotzea galarazi die.
Washingtongo erasoaren ustezko egileak Trumpen Gobernuaren kontrako idatzi bat utzi zuen
1.052 hitz dituen manifestu horretan, AEBko presidentearen Administrazioko goi kargudunak lehenesten ditu helburuen artean, FBIko zuzendari Kash Patel salbu.
Trumpek esan du kristautasunaren kontrako arrazoiek bultzatuta jardun zuela tiroketaren ustezko egileak
Trumpek susmagarria "antikristaua" dela nabarmendu duen arren, AEBko fiskal nagusia zuhurrago agertu da; adierazi du gailu elektronikoen analisiak Administrazioaren aurkako erasoa izan dela egiaztatu duela, baina esan du ikerketak 24 ordu baino ez dituela bete eta arrazoi ofizialak analisipean jarraitzen dutela.
Txernobylgo tragediaren 40. urteurrena oroitu dute Ukrainan
Kieven, Txernobylgo heroien monumentuaren aurrean oroimen ekitaldia egin zuten bart, historiako hondamendi nuklearrik larriena gertatu zenetik 40 urte bete direnean. Leherketa gertatu eta gero, istripua izan zuen erreaktorera joan ziren larrialdi-zerbitzuetako taldeak omentzeko eraiki zen monumentua.
Irango Atzerri ministroa Pakistanera itzuli da, AEBrekin abiatutako negoziazioen egoitzara
Iranek, Israelek eta AEBk apirilaren 7 edo 8ra arte adostu zuten hasiera batean su-etena, baina luzatu egin dute negoziazioak bukatu arte.
AEBko Fiskaltzak uste du Trumpen gobernu osoa zuela helburu erasoak
Antza denez, tiroketaren egiletza egotzita atxilotu duten Cole Allen irakasle kaliforniarrak aitortu du bere asmoa zela Trumpen Gobernuko edozein kide akabatzea. Allenen asmoa Trump hiltzea zela baieztatzen bada, 2024tik AEBko presidentearen aurka egindako hirugarren atentatua litzateke gaurkoa.
Donald Trump onik atera dute, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian eraso saiakera bat izan ostean
Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute Washingtongo Hilton hotelean egiten ari ziren afariaren atarian izua eragin ostean.
Irango Atzerri ministroak Islamabad utzi du eta AEBko ordezkariek bertan behera laga dute beren bidaia
Araqchik gerra amaitzeko "esparru bideragarria" aurkeztu die Pakistango agintariei. Bestalde, Trumpek bere erabakia arrazoitu du esanez AEB indartsu dagoela gatazkan, eta ez duela bidaia luzeak egiteko beharrik. Gauzak horrela, erantsi du Iranek nahi duenean hots egin diezaiokeela AEBri.