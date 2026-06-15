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Una velada de la UFC de 60 millones de dólares en la Casa Blanca: así ha celebrado Trump sus 80 años

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trumpek bere 80 urteak ospatuko ditu UFCren gaualdi batekin Etxe Zurian
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EITB

Última actualización

Para el evento, se instaló un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4000 personas. El espectáculo de artes marciales, que ha costado 60 millones de dólares, ha sido criticado por los detractores de Trump, por utilizar la Casa Blanca para un evento privado con fines comerciales.

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