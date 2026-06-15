Una velada de la UFC de 60 millones de dólares en la Casa Blanca: así ha celebrado Trump sus 80 años
Para el evento, se instaló un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4000 personas. El espectáculo de artes marciales, que ha costado 60 millones de dólares, ha sido criticado por los detractores de Trump, por utilizar la Casa Blanca para un evento privado con fines comerciales.
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Marius Borg Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba acusado de 39 delitos.
Será noticia: Acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, inauguración de la cárcel de Zubieta y huelga del personal médico
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Trump anuncia un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha ejercido como mediador entre Washington y Teherán, ha confirmado la existencia del acuerdo y ha anunciado que la firma oficial tendrá lugar el próximo 19 de junio en Suiza.
Líbano denuncia ante la ONU que Israel utiliza herbicidas como armas químicas en sus ataques contra el país
"Israel fumigó con glifosato el 1 de febrero de 2026 varias poblaciones libanesas fronterizas", ha señalado el Gobierno libanés en una misiva dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU.
La multitudinaria manifestación en contra de la cumbre G7 en Ginebra termina con altercados
Las autoridades francesas no han autorizado ninguna marcha, por lo que el colectivo organizador No G7 ha pedido realizar una movilización en la vecina Ginebra. La manifestación, en su mayor parte pacífica, ha finalizado con enfrentamientos con la policía y con destrozos de mobiliario urbano por parte de algunos manifestantes.
Peligra el acuerdo entre Irán y EE. UU. por los ataques en Líbano
Irán ha amenazado con romper las negociaciones tras el último ataque israelí en Beirut. Por su parte, Trump ha afirmado que el ataque de hoy "no debería haber ocurrido, sobre todo" en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.
Suiza rechaza en referéndum limitar a 10 millones su población
Un 55 % de los votantes ha votado en contra de la iniciativa promovida por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC). El proyecto "No a una Suiza de diez millones" pretendía poner coto a la inmigración así como endurecer las normas de asilo.
Trump adelanta que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
El Gobierno iraní, por su parte, ha rechazado que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos vaya a firmarse mañana, sino que se cerrará "en los próximos días".
Trump anuncia la muerte del 'Niño Guerrero', el líder de la banda venezolana Tren de Aragua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte del conocido como 'Niño Guerrero', Héctor Guerrero Flores. Guerrero estaba considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington. La operación se ha llevado a cabo junto al Gobierno de Venezuela en el estado de Bolívar.