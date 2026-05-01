Trump da por "concluida" la guerra con Irán ante el Congreso para esquivar la autorización del Capitolio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este viernes, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha "concluido".
El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.
"No ha habido intercambio de fuego entre EE. UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026", escribe Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el republicano extendió de manera unilateral y de manera indefinida la semana pasada.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.
La norma obliga a que el Congreso apruebe, siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que Estados Unidos no haya sido atacado directamente, mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.
Trump ha sugerido hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser “inconstitucional” y ha puntualizado que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa.
El plazo de 60 días teóricamente se cumple según establecieron legisladores, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE. UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.
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