Comienza la repatriación desde Grecia de activistas de la Flotilla detenidos por Israel

La mayoría de los 176 activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos por fuerzas israelíes en aguas internacionales han llegado este viernes al aeropuerto internacional de Creta, desde donde ha comenzado su repatriación, según ha informado el Ministerio de Exteriores griego.

Un total de 31 activistas han sido trasladados a un centro médico tras su llegada en un barco militar israelí, mientras que el resto los han llevado al aeropuerto de Heraclión para iniciar su salida gradual de Grecia, bajo la responsabilidad de las autoridades consulares. El Gobierno griego ha asumido la acogida de estos ciudadanos de la Unión Europea y de terceros países como una tarea humanitaria.

Los activistas desembarcaron en el este de Creta después de que 22 de las 58 embarcaciones de la flotilla fueran interceptadas. En su traslado al aeropuerto, recorrieron a pie los últimos kilómetros bajo escolta policial, algunos descalzos y entonando consignas a favor de Palestina, mientras eran recibidos por ciudadanos locales con muestras de apoyo.

Diversos testimonios e informaciones locales apuntan a que varios activistas presentaban heridas y contusiones. La organización denunció que durante su retención en un buque israelí fueron golpeados y maltratados. Entre los heridos graves figuran un colombiano con lesiones craneales, así como un alemán y un neerlandés con distintos problemas médicos, mientras que otros afectados ya han sido dados de alta.

Dos activistas, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, permanecen retenidos por Israel. Los Gobiernos de España y de Brasil han exigido su liberación inmediata y han calificado la actuación de “atropello al derecho internacional”, mientras que Israel acusa al primero de vínculos financieros con Hamás y al segundo de apoyar a esa milicia.

Entretanto, varias embarcaciones no interceptadas permanecen fondeadas en la costa oriental de Creta.