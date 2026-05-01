Miles de trabajadores se movilizan en todo el mundo en defensa de sus derechos, y reclaman mejoras laborales

Miles de trabajadores se han movilizado este viernes en todo el mundo por el Primero de Mayo, en defensa de los derechos laborales. Ciudades de Europa, América, Asia y África han acogido este 1 de mayo multitudinarias marchas, en las que sindicatos y organizaciones sociales han reivindicado mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mayor protección frente a la precariedad. Todo ello, en un contexto marcado por la incertidumbre global y los cambios en el mercado de trabajo.

En Francia, se han contabilizado más de 300 000 manifestantes en los 350 actos organizados, donde han reclamado subidas salariales para hacer frente al aumento de los precios de la energía y el repunte de la inflación.

En Alemania, la coalición de gobierno liderada por el conservador Friedrich Merz tiene previsto llevar a cabo una reforma de las pensiones y del impuesto sobre la renta. En este contexto, se han realizado 413 actos que han reunido a más de 366 000 personas.

Igualmente, en Italia han acusado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de no atajar la precariedad salarial y la fuga de talento. "Este es un gobierno que habla de salarios justos y después no los aumenta. Es un gobierno que no está reduciendo la precariedad y que permite que los jóvenes se marchen", han reprochado los sindicatos.