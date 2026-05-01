Miles de trabajadores se movilizan en todo el mundo en defensa de sus derechos, y reclaman mejoras laborales
Miles de trabajadores se han movilizado este viernes en todo el mundo por el Primero de Mayo, en defensa de los derechos laborales. Ciudades de Europa, América, Asia y África han acogido este 1 de mayo multitudinarias marchas, en las que sindicatos y organizaciones sociales han reivindicado mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mayor protección frente a la precariedad. Todo ello, en un contexto marcado por la incertidumbre global y los cambios en el mercado de trabajo.
En Francia, se han contabilizado más de 300 000 manifestantes en los 350 actos organizados, donde han reclamado subidas salariales para hacer frente al aumento de los precios de la energía y el repunte de la inflación.
En Alemania, la coalición de gobierno liderada por el conservador Friedrich Merz tiene previsto llevar a cabo una reforma de las pensiones y del impuesto sobre la renta. En este contexto, se han realizado 413 actos que han reunido a más de 366 000 personas.
Igualmente, en Italia han acusado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de no atajar la precariedad salarial y la fuga de talento. "Este es un gobierno que habla de salarios justos y después no los aumenta. Es un gobierno que no está reduciendo la precariedad y que permite que los jóvenes se marchen", han reprochado los sindicatos.
En Estambul, alrededor de 360 personas han sido detenidas al intentar celebrar el Primero de Mayo en la plaza Taksim, un lugar emblemático para el movimiento obrero turco y donde el Gobierno islamista prohíbe desde 2013 manifestaciones este día. Allí, la Policía ha empleado gases lacrimógenos en varias cargas policiales.
Latinoamérica también ha reclamado mejoras laborales y Cuba ha contado con la reaparición de su expresidente Raúl Castro, de 94 años, en La Habana en el acto por el Día Internacional del Trabajo, donde ha reiterado el llamado del Gobierno a la defensa nacional ante una posible intervención militar de EE. UU. en la isla.
En Venezuela también han exigido un salario mínimo digno, ya que han asegurado que trabajar allí no garantiza vivir. En Paraguay sindicatos y organizaciones sociales han reclamado condiciones laborales dignas y un aumento del salario mínimo, y en México esperan que la reciente reforma sobre la reducción de la jornada laboral llegue acompañada por una reforma fiscal que beneficie directamente a los trabajadores.
En Kenia, en la jornada de hoy se ha anunciado un aumento del 12 % del salario mínimo para los trabajadores generales, y del 15 % para los del campo en reconocimiento a su "sacrificio" y aportación a la economía del país.
Por su parte, la India afronta un Día del Trabajo marcado por el impacto de los despidos masivos en el sector tecnológico y la entrada en vigor, hace un mes, de una reforma laboral que facilita el cese de trabajadores y flexibiliza las jornadas.
China aplica desde este viernes nuevas normas que fijan límites a los algoritmos que organizan el trabajo de repartidores y conductores de plataformas.
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