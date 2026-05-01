Milaka langile mobilizatu dira mundu osoan beren eskubideen alde, eta lan-baldintza hobeak eskatu dituzte

Europa, Amerika, Asia edota Afrikako hirietan martxa jendetsuak egin dituzte maiatzaren 1ean, soldata hobeagoak, lanaldiaren murrizketa eta prekarietatearen aurkako babes handiagoa aldarrikatzeko, besteak beste.

PARIS (France), 01/05/2026.- Labor and Trade Unions members take part in the annual May Day demonstration in Paris, France, 01 May 2026. Labor Day, also known as International Workers' Day or May Day, is observed annually on 01 May worldwide to celebrate the economic and social achievements of workers and fight for laborers' rights. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Martxa jendetsua Frantzian, Maiatzaren Lehena dela eta. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Milaka langile mobilizatu dira ostiral honetan mundu osoan, Maiatzaren Lehenaren harira, haien lan-eskubideen alde. Europa, Amerika, Asia edota Afrikako hirietan martxa jendetsuak izan dira maiatzaren 1ean, eta sindikatuek zein gizarte-erakundeek soldata hobeagoak, lanaldiaren murrizketa eta prekarietatearen aurkako babes handiagoa aldarrikatu dituzte, besteak beste.

Frantzian, 300.000 manifestari baino gehiago zenbatu dituzte gaur antolatutako 350 ekitaldietan, eta soldata igoerak eskatu dituzte energiaren prezioen igoerari eta inflazioaren gorakadari aurre egiteko.

Alemanian, Friedrich Merz kontserbadoreak buru duen gobernu-koalizioak pentsioen eta errentaren gaineko zergaren erreforma bat egitea aurreikusi du. Testuinguru horretan, 413 ekitaldi egin dituzte ostiral honetan, eta 366.000 pertsona baino gehiago bildu dira.

Era berean, Italian Giorgia Meloni ultraeskuindarraren Gobernuari leporatu diote soldaten prekarietatea eta talentuaren ihesa ez etetea. "Soldata justuez hitz egiten duen gobernua da hau, baina ez ditu hobetzen. Gobernu hau ez da prekarietatea murrizten ari, eta gazteei alde egitea ahalbidetzen die", salatu dute sindikatuek.

LAGOS (Nigeria), 01/05/2026.- Workers take part in a Workers' Day rally at the Mobolaji Johnson Arena in Lagos, Nigeria, 01 May 2026. Workers' Day or Labor Day, is observed all over the world on the first day of May to celebrate the economic and social achievements of workers and advocate for their rights. EFE/EPA/EMMANUEL ADEGBOYE

Istanbulen, 360 pertsona inguru atxilotu dituzte Maiatzaren Lehenarekin lotutako mobilizazioetan, Taksim plazan. Turkiako langile mugimenduarentzako leku enblematikoa da, baina gobernu islamistak manifestazioak egitea debekatu zuen han 2013an, gaurko egunez.

Latinoamerikan ere lan-baldintza hobeak eskatu dituzte, eta Kuban adibidez Raul Castro 94 urteko presidente ohia agertu da Habanan, Lanaren Nazioarteko Eguna dela eta. Bertan, defentsa nazionalerako deia egin du, AEBk uhartean izan dezaketen balizko esku-hartze militar baten aurrean.

Venezuelan ere gutxieneko soldata duina eskatu dute, ziurtatu baitute han lan egiteak ez duela bermatzen bizitzea. Paraguain sindikatuek eta gizarte-erakundeek lan-baldintza duinak eta gutxieneko soldata igotzea eskatu dute, eta Mexikon espero dute lanaldi-murrizketari buruzko azken erreformarekin batera langileei zuzenean mesede egingo dien erreforma fiskal bat onartzea.

PARIS (France), 01/05/2026.- Thousands of protesters take part in the annual May Day demonstration in Paris, France, 01 May 2026. Labor Day, also known as International Workers' Day or May Day, is observed annually on 01 May worldwide to celebrate the economic and social achievements of workers and fight for laborers' rights. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Kenyan, gaur iragarri dute gutxieneko soldata % 12 igoko zaiela langileei, eta % 15, berriz, landa-eremuko beharginei, haien ahalegin berezia eta herrialdeko ekonomiari egindako ekarpena aitortzeko.

Bestalde, Indian sektore teknologikoan izandako kaleratze masiboen eraginak baldintzatu du gaurko eguna; izan ere, duela hilabete, lan-erreforma bat onartu zuten, langileen kargu-uztea erraztu eta lanaldiak malgutzeko.

Testuinguru horretan, Txinan arau berriak ezarriko dituzte banatzaileen eta plataforma-gidarien lana antolatzen duten algoritmoei mugak ezartzeko.

KARACHI (Pakistan), 01/05/2026.- Activists of the National Trade Union Federation of Pakistan (NTUF) rally to mark International Workers' Day in Karachi, Pakistan, 01 May 2026. Labor Day, or May Day, observed annually around the globe on 01 May, celebrates laborers, their rights, achievements, and contributions to society. The theme for International Labor Day 2026 is 'Ensuring a Healthy Psychosocial Working Environment'. EFE/EPA/REHAN KHAN
