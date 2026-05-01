Milaka langile mobilizatu dira mundu osoan beren eskubideen alde, eta lan-baldintza hobeak eskatu dituzte
Europa, Amerika, Asia edota Afrikako hirietan martxa jendetsuak egin dituzte maiatzaren 1ean, soldata hobeagoak, lanaldiaren murrizketa eta prekarietatearen aurkako babes handiagoa aldarrikatzeko, besteak beste.
Milaka langile mobilizatu dira ostiral honetan mundu osoan, Maiatzaren Lehenaren harira, haien lan-eskubideen alde. Europa, Amerika, Asia edota Afrikako hirietan martxa jendetsuak izan dira maiatzaren 1ean, eta sindikatuek zein gizarte-erakundeek soldata hobeagoak, lanaldiaren murrizketa eta prekarietatearen aurkako babes handiagoa aldarrikatu dituzte, besteak beste.
Frantzian, 300.000 manifestari baino gehiago zenbatu dituzte gaur antolatutako 350 ekitaldietan, eta soldata igoerak eskatu dituzte energiaren prezioen igoerari eta inflazioaren gorakadari aurre egiteko.
Alemanian, Friedrich Merz kontserbadoreak buru duen gobernu-koalizioak pentsioen eta errentaren gaineko zergaren erreforma bat egitea aurreikusi du. Testuinguru horretan, 413 ekitaldi egin dituzte ostiral honetan, eta 366.000 pertsona baino gehiago bildu dira.
Era berean, Italian Giorgia Meloni ultraeskuindarraren Gobernuari leporatu diote soldaten prekarietatea eta talentuaren ihesa ez etetea. "Soldata justuez hitz egiten duen gobernua da hau, baina ez ditu hobetzen. Gobernu hau ez da prekarietatea murrizten ari, eta gazteei alde egitea ahalbidetzen die", salatu dute sindikatuek.
Istanbulen, 360 pertsona inguru atxilotu dituzte Maiatzaren Lehenarekin lotutako mobilizazioetan, Taksim plazan. Turkiako langile mugimenduarentzako leku enblematikoa da, baina gobernu islamistak manifestazioak egitea debekatu zuen han 2013an, gaurko egunez.
Latinoamerikan ere lan-baldintza hobeak eskatu dituzte, eta Kuban adibidez Raul Castro 94 urteko presidente ohia agertu da Habanan, Lanaren Nazioarteko Eguna dela eta. Bertan, defentsa nazionalerako deia egin du, AEBk uhartean izan dezaketen balizko esku-hartze militar baten aurrean.
Venezuelan ere gutxieneko soldata duina eskatu dute, ziurtatu baitute han lan egiteak ez duela bermatzen bizitzea. Paraguain sindikatuek eta gizarte-erakundeek lan-baldintza duinak eta gutxieneko soldata igotzea eskatu dute, eta Mexikon espero dute lanaldi-murrizketari buruzko azken erreformarekin batera langileei zuzenean mesede egingo dien erreforma fiskal bat onartzea.
Kenyan, gaur iragarri dute gutxieneko soldata % 12 igoko zaiela langileei, eta % 15, berriz, landa-eremuko beharginei, haien ahalegin berezia eta herrialdeko ekonomiari egindako ekarpena aitortzeko.
Bestalde, Indian sektore teknologikoan izandako kaleratze masiboen eraginak baldintzatu du gaurko eguna; izan ere, duela hilabete, lan-erreforma bat onartu zuten, langileen kargu-uztea erraztu eta lanaldiak malgutzeko.
Testuinguru horretan, Txinan arau berriak ezarriko dituzte banatzaileen eta plataforma-gidarien lana antolatzen duten algoritmoei mugak ezartzeko.
