Trumpek gerra "amaitutzat" eman du Kongresuari baimena eskatzea saihesteko
AEBko presidenteak ostiral honetan Kongresuari helarazitako gutun batean baieztatu du Ekialde Hurbileko erasoak "eten" egin direla, nahiz eta eskualdean indar militar guztiari eutsi eta Teheranekin dituen negoziazioak baketik urrun egon.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak gutun bat bidali die legegileei ostiral honetan, Ekialde Hurbilean tropak hedatuta mantentzeko Kongresuari baimena eskatzeko epea amaitzen den egunean, Iranekiko gerra "amaitu" dela ziurtatuz.
Politico egunkariak eskuratu duen dokumentu honen bidez, Trumpek amaiera eman nahi dio Exekutiboak Kapitolioaren onarpena behar ote duenaren inguruko eztabaidari.
60 eguneko epea eta su-etena
"Ez da su-erasorik egon AEBren eta Iranen artean 2026ko apirilaren 7az geroztik", idatzi du Trumpek gutunean. Egun horretan bi aldeek adostutako tregoa aipatzen du, errepublikanoak joan den astean alde bakarrez eta modu mugagabean luzatu zuena.
Ildo horretan, Pete Hegseth Gerra idazkariak eta Trumpek berak azken bi egunetan adierazi dute su-etenak kontagailua zerora itzultzen dela, Gerra Botereen Legeak ezartzen duen baimenari erreferentzia eginez.
Lege horrek honako hau behartzen du: Kongresuak tropak mantentzea onartu behar du gatazka hasi eta 60 egun bete baino lehen; hala ere, hori ez da beharrezkoa Legegileak gerra aurretik deklaratu edo baimendu badu, edota Estatu Batuek eraso zuzen bat jasan badute.
Trumpek iradoki du 1973an (Vietnamgo gerraren amaieran) onartutako lege hori "konstituzioaren aurkakoa" izan daitekeela. Gainera, zehaztu du orduz geroztik AEBko gobernu batek ere ez duela Kongresura jo kanpo-operazio bati eusteko.
Teorian, 60 eguneko epea gaur betetzen da. Legegileek martxoaren 2tik hasi ziren kontatzen, Trumpen gobernuak erasoen hasierari buruzko txostena bidali zuenetik; hain zuzen ere, AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi eta bi egunera.
