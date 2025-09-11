Charlie Kirk ekintzaile kontserbadorea tiroz hil dute ekitaldi jendetsu batean
Kirk, AEBko presidentearen aliatu estua, tiroz hil dute Utahko unibertsitate batean izandako ekitaldi jendetsu batean, errepublikarren artean sekulako iskanbila eraginez, herrialdean indarkeria politikoa areagotzen ari den une honetan.
Charlie Kirk komentarista, Donald Trump AEBko presidentearen aliatu estua, tiroz hil dute Utahko unibertsitate batean izandako ekitaldi jendetsu batean, errepublikanoen artean iskanbila handia eraginez, herrialdean indarkeria politikoa areagotu den honetan.
Make America Great Again (MAGA) mugimenduko 31 urteko ekintzaile kontserbadoreak tiro bat jaso du lepoan, Utah Valley Unibertsitatean (UVU) 2.000 pertsonaren aurrean izandako eztabaidan parte hartzen ari zela.
"Charlie Kirk handia eta mitikoa hil da", esan du Trumpek Truth Social plataforman. Egoera kritikoan Timpanogos ospitalera eraman eta gutxira hil da, Orem hirian, Utah estatuan.
Tiroa AEBko indarkeria armatuari buruz hitz egin eta berehala gertatu da, eta ekitaldian izan den jendetzak unea harrapatu harrapatu du bideoz eta sare sozialetan zabaldu du.
Haren heriotzaren berri izan ostean, agintari errepublikanoak igande arratsaldera arte banderak haga erdian jartzeko agindua eman du, Kirken omenez.
Unibertsitateak susmagarri bat atxilotu dutela jakinarazi badu ere, The New York Times egunkariak zehaztu du atxilotua ez dela tiroaren egilea.
Ellen Treanor UVUko bozeramaileak adierazi duenez, susmagarriak 180 metrotik egin dio tiro ekintzaile kontserbadoreari, Fox Newsek azaldu duenez.
Indarkeria politikoak gora egiten ari den honetan, FBIk tiratzailea bilatzen jarraitzen du. Politikari nagusiek indarrak batu dituzte hilketaren kontra azaltzeko eta herrialdeko pertsona garrantzitsuenetako baten aurkako indarkeria gaitzesteko.
Trumpek eta J.D Vance presidenteordeak Kirken alde otoitz egitea eskatu dute. "Emaiozu, Jauna, betiereko atsedena", esan du AEBko presidenteak, haren heriotza baieztatu ondoren.
"Charlie Kirken aurkako erasoa nazkagarria, zitala eta gaitzesgarria da. Estatu Batuetan, indarkeria politikoa mota guztietan errefusatu behar dugu", adierazi du Gavin Newsom Kaliforniako gobernadoreak.
"Charlie lagun hurbila eta isilpekoa zen. Askok biziki harrituko dute. Buruzagi politiko guztiek gogor gaitzetsi behar dute indarkeria hori. Gure otoitzak emaztearekin eta seme-alaba txikiekin daude. Har dezatela atseden bakean", idatzi du Mike Johnson Ordezkarien Ganberako presidenteak.
1993ko urrian Illinoisen jaioa, Kirk ezkonduta zegoen eta bi seme-alaben aita zen. Aktibista, idazlea eta iruzkingilea zen, batez ere Turning Point sortu zuelako, balio kontserbadoreak sustatzen dituen ikasle-erakundea.
Arizona estatuan bizi zen, AEBetako hego-mendebaldean, eta unibertsitateko eztabaidetan parte hartzen zuen, bere ideiak ikasle aurrerakoien ideiekin aurrez aurre jarriz.
Gainera, Kirkek babesa eman zion Trumpi iazko hauteskunde-kanpainako hainbat mitinetan, eta gaur egungo presidentearen inbestidura ekitaldian egon zen.
Utahko bere ekitaldia bere lehen bitaren parte zen, herrialdeko hainbat unibertsitatek gazteak mobilizatzeko planifikatua.
