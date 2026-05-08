Putin y Zelenski acuerdan un alto el fuego del 9 al 11 de mayo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado este viernes que con mediación de Estados Unidos se ha acordado un alto el fuego con Rusia entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de 1000 prisioneros de cada país.

"En el marco del proceso negociador mediado por la parte estadounidense, hemos recibido el beneplácito de Rusia para realizar un intercambio de prisioneros en el formato de 1000 por 1000. También se ha de establecer un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayor", ha escrito en sus redes sociales.

El presidente estadounidense Donald Trump ya había este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania han acordado, a petición suya, un alto el fuego que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.

"Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial", ha escrito en un mensaje en Truth Social.

El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria. No obstante, aunque Kiev se había comprometido a hacer callar las armas de manera "simétrica" si lo hacía el enemigo, ambos países se han acusado mutuamente de ataques.