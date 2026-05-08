Putinek eta Zelenskik su-etena adostu dute maiatzaren 9tik 11rako

Era berean, herrialde bakoitzak 1.000 preso trukatuko dituzte.

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ostiral honetan baieztatu duenez, Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzarekin, su-etena adostu du Errusiarekin maiatzaren 9tik 11ra bitartean, eta herrialde bakoitzeko 1.000 preso trukatu dituzte.

"Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzako negoziazio-prozesuaren esparruan, Errusiaren oniritzia jaso dugu 1.000/1.000 formatuko presoen trukea egiteko. Gainera, su-etena adostu dugu maiatzaren 9, 10 eta 11rako", idatzi du sare sozialetan.

Horren aurretik iragarrita zuen Donald Trump AEBko presidenteak Errusiako eta Ukrainako liderren arteko su-etena, bere eskariz, eraso guztiak bertan behera uzteko eta herrialde bakoitzeko mila preso trukatzeko.

"Atsegin handiz iragartzen dut hiru eguneko su-etena (maiatzaren 9, 10 eta 11n) izango dela Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerran. Errusian Garaipenaren Eguna ospatzen da; era berean, Ukrainan ere ospatzen da, herrialde hau ere funtsezko elementua izan baitzen eta Bigarren Mundu Gerran berebiziko garrantzia izan baitzuen", idatzi du Truth Social bere sare sozialean.

Moskuk maiatzaren 8an eta 9an, Garaipenaren Eguna dela eta, su-eten bat aldarrikatu ostean iritsi da Trumpen iragarpena. Hala ere, Kievek armak modu "simetrikoan" isilarazteko konpromisoa hartu bazuen ere, bi herrialdeek elkarri leporatu dizkiote erasoak gaur.

