AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ABCk bertan behera utzi du Jimmy Kimmelen telebista saioa Charlie Kirki buruz egindako iruzkinengatik

Pasa den asteleheneko saioan, Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei leporatu zien Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea. 

EA1081. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/09/2025.- Fotografía de archivo del 10 de marzo de 2024 del presentador Jimmy Kimmel hablando durante la 96.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles (EE.UU). La cadena ABC anunció este miércoles que retirará "indefinidamente" de su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre. EFE/ EPA/ Caroline Brehman ARCHIVO
Jimmy Kimmel aurkezlea artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako ABC telebista kateak Jimmy Kimmel Live umorezko late night arrakastatsuenetako bat bertan behera utzi du. 

Jimmy Kimmel umoregilearen saioa parrillatik kendu dute, hain zuzen ere, aurkezleak Charlie Kirk ekintzaile ultrakontserbadoreari buruz egindako iruzkinengatik. 

Pasa den asteleheneko saioan, Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea leporatu zien Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei, eta horren ondotik etorri da saioa bertan behera uzteko erabakia. 

Donald Trump presidente estatubatuarrak erabakia txalotu du, eta Jimmy Fallon eta Seth Meyersen saioekin ere gauza bera egitea eskatu dio NBC telebista kateari. 

Utahko Fiskaltza heriotza zigorraren bila dabil Tyler Robinsonentzat, Charlie Kirk hiltzea egotzita
Charlie Kirk ekintzaile kontserbadorea tiroz hil dute ekitaldi jendetsu batean
Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu