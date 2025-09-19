Nor da Jimmy Kimmel eta zein dira bere programa bertan behera utzi ondorengo polemikaren gakoak?
Umorista ezagunaren "Jimmy Kimmel Live!" saioa bertan behera utzi izanak areagotu egin du adierazpen-askatasunari eta zentsurari buruzko eztabaida Ameriketako Estatu Batuetan.
Adierazpen-askatasunari eta zentsurari buruzko eztabaida areagotu egin da Ameriketako Estatu Batuetan, ABC telebista-kateak Jimmy Kimmel Live! umorezko late night arrakastatsua bertan behera utzi izanari Donald Trump presidentearen mehatxuak gehitu ostean.
Aipaturiko saioa parrillatik kendu dute, hain zuzen ere, Jimmy Kimmel aurkezleak Charlie Kirk ekintzaile ultrakontserbadorearen hilketari buruz egindako adierazpenengatik.
Kirk tiroz hil zuten irailaren 10ean, Utahko unibertsitate batean, aire zabalean egindako ekitaldi batean. Ustezko hiltzailea 22 urteko gizonezko zuri bat da, Tyler Robinson, eta Kimmelek bere saioan iradoki zuen hiltzailea errepublikanoa dela eta Alderdia Errepublikanoa ahal zuen guztia egiten ari dela harekin loturarik ez izateko eta egoerari etekin politikoa ateratzeko.
Asteleheneko saioak ezinegon handia sortu du Etxe Zurian. Horren harira, Brendan Carr Komunikazioen Batzorde Federaleko arduradunak (Trumpek izendatutakoa) aurkezlea "zigortu" ezean telebista-katearen aurkako neurriak hartuko zituztela esan zion ABC kateari. Horren ondotik, saioa bertan behera uztea erabaki zuen ABCk.
Emititzeko baimena kentzearekin egin die mehatxu Trumpek hedabideei
Bart, Trumpek emititzeko baimena kentzeko mehatxua egin die berarekin kritikoak diren hedabideei.
"Nonbait irakurri dut kanalen % 97 nire aurka daudela. Eta, hala ere, erraz irabazi nuen (presidentetzarako hauteskundeak) zazpi estatu giltzarrietan. % 97 nire aurka badaude, publizitate txarra da eta lizentzia baimena kendu beharko liekete", esan du Air Force One hegazkinean.
Trumpen mehatxuak ez dira hor gelditu, eta Jimmy Fallon eta Seth Meyers telebistako izar entzutetsuen saioak bertan behera uzteko deia egin dio azken orduetan NBC kateari.
Nor da Jimmy Kimmel?
Kimmel 1967ko azaroaren 13an jaio zen New Yorken, eta 2003az geroztik ABC telebista-kateko Jimmy Kimmel Live! saioa gidatzen zuen. Aldian behin, audientzia liderra izan ohi zen bere tartean, eta bere elkarrizketa eta esketx asko biralak egiten ziren.
Estilo satiriko berezia du, eta tokiko telebistan eta irratian lan egin zuen aurretik. Aktore eta ekoizle gisa ere lan egin izan du, eta Emmy sariak irabazi ditu komedia alorrean.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Kritikatzen duten kanalei emisio baimenak kentzeko mehatxua egin du Trumpek
"Nonbait irakurri dut kanalak % 97an daudela nire aurka, % 97an negatiboa. Eta, hala ere, erraz irabazi nuen zazpi estatu giltzarrietan (presidentzialetan). % 97 nire aurka badaude, publizitate txarra ematen didate eta lizentzia bat baino ez dute, baimena kendu beharko lieketela esango nuke", esan du Air Force One hegazkinean.
ABCn Jimmy Kimmelen programa bertan behera uztea eragin zuen bakarrizketa
Komiko estatubatuarrak zuzenean kritikatu zuen Etxe Zuriak Charlie Kirken hilketaren aurrean izandako erreakzioa, eta Trumpen adierazpenak erakutsi zituen. Horrek Etxe Zuriaren haserrea eragin zuen.
ABCk bertan behera utzi du Jimmy Kimmelen telebista saioa Charlie Kirki buruz egindako iruzkinengatik
Pasa den asteleheneko saioan, Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei leporatu zien Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea.
