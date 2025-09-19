ABCn Jimmy Kimmelen programa bertan behera uztea eragin zuen bakarrizketa
Komiko estatubatuarrak zuzenean kritikatu zuen Etxe Zuriak Charlie Kirken hilketaren aurrean izandako erreakzioa, eta Trumpen adierazpenak erakutsi zituen. Horrek Etxe Zuriaren haserrea eragin zuen.
Jimmy Kimmelen, AEBko gaueko telebistako aurkezlerik ezagunenetako baten, programa bertan behera utzi zuen ABC kateak bakarrizketa baten ostean. Bakarrizketa horretan MAGA mugimendua eta Donald Trump bera zalantzan jarri zituen. Astelehenean egindako hitzaldian, Kimmelek ultraeskuinak Charlie Kirken ustezko hiltzailearengandik (presidentearen aliatua) bereizteko egindako saiakerak salatu zituen, eta bideo bat igorri zuen, non Trumpek axolagabe erantzuten zuen jarraitzailearen heriotzaz galdetu ziotenean.
Emankizunak ezinegon handia sortu zuen Etxe Zurian. Brendan Carr Komunikazioen Batzorde Federaleko arduradunak, Trumpek izendatuak, ABC kateari mehatxu egin zion aurkezlea baztertzeko. Disneyren enpresak, Kimmelek 20 urte baino gehiagoz gauez gidatu duen espazioa kentzea erabaki zuen.
Estatu Batuetako presidenteak berak ospatu zuen erabakia bere sare sozialean, eta Jimmy Fallon edo Seth Meyers bezalako beste aurkezleak aipatu zituen. Gertakariak uztailean gertatutakoa gogorarazten du, presidentearen presioaren ondorioz CBSk Stephen Colberten programari amaiera eman zionean, late night formatuaren beste erreferente handienetako bat.
ABCk bertan behera utzi du Jimmy Kimmelen telebista saioa Charlie Kirki buruz egindako iruzkinengatik
Pasa den asteleheneko saioan, Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei leporatu zien Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea.
