El monólogo de Jimmy Kimmel que provocó la cancelación de su programa en ABC

Jimmy Kimmel, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión nocturna estadounidense, vio cómo su programa era cancelado de manera indefinida tras un monólogo en el que cuestionó tanto al movimiento MAGA como al propio Donald Trump. En su intervención del lunes, Kimmel denunció los intentos de la ultraderecha de desvincularse del supuesto asesino de Charlie Kirk, aliado del presidente, y emitió un vídeo en el que Trump respondía con indiferencia cuando se le preguntó por la muerte de su seguidor.

La emisión generó un fuerte malestar en la Casa Blanca. Brendan Carr, responsable de la Comisión Federal de Comunicaciones y nombrado por Trump, amenazó a la cadena ABC si no apartaba al presentador, crítico habitual con el mandatario. La empresa, propiedad de Disney, optó por retirar el espacio que Kimmel había conducido durante más de 20 años en la franja nocturna.

El propio presidente de Estados Unidos celebró la decisión en su red social, señalando además a otros presentadores como Jimmy Fallon o Seth Meyers. El episodio recuerda a lo ocurrido en julio, cuando la presión del entorno presidencial llevó a CBS a poner fin al programa de Stephen Colbert, otro de los grandes referentes del late night.