Kritikatzen duten kanalei emisio baimenak kentzeko mehatxua egin du Trumpek

"Nonbait irakurri dut kanalak % 97an daudela nire aurka, % 97an negatiboa. Eta, hala ere, erraz irabazi nuen zazpi estatu giltzarrietan (presidentzialetan). % 97 nire aurka badaude, publizitate txarra ematen didate eta lizentzia bat baino ez dute, baimena kendu beharko lieketela esango nuke", esan du Air Force One hegazkinean.

Washington, DC (United States), 18/09/2025.- US President Donald Trump (R) and First Lady Melania Trump (L) walk on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 18 September 2025. Earlier in the day, Trump said US broadcast networks should face scrutiny over their licenses if they’re too critical of him, in what amounts to his furthest-reaching threat to media freedoms. EFE/EPA/KENT NISHIMURA / POOL
Donald Trump, Melanie emaztearekin. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak bere lana kritikatzen duten kanalei emisio baimenak kentzearekin mehatxatu du.

Trump Erresuma Batutik itzultzeko bidean izan zen, eta Jimmy Kimmelen gaueko saioa ABC katetik kendu duten aste berean, Charlie Kirk ekintzaile ultraeskuindarraren hilketari buruz aurkezleak egindako iruzkin batengatik.

"Egiten duten guztia nire aurka joatea da", kritikatu du buruzagi errepublikanoak.

"Atzera begiratzen baduzu, ikusten duzu ez dutela kontserbadorerik izan urteetan. Uste dut norbaitek esan zuela 'begiratu bat bota, Trump jipoitu besterik ez dute egiten'.

Ordu batzuk lehenago adierazi zuen "Jimmy Kimmel Live" saioaren amaiera ez zela zentsura kontua, audientzia txarra baizik, aurkezleak talenturik ez zuela eta "aspaldi" kaleratu behar zutela argudiatuta.

Charlie Kirk tiroz hil zuten irailaren 10ean, Utahko unibertsitate batean, aire zabalean egindako ekitaldi batean. Tyler Robinson akusatua 22 urteko gazte zuria da, eta Kimmelek bere hitzaldian iradoki zuen hiltzailea errepublikanoa dela eta Alderdia ahal zuen guztia egiten ari dela harekin loturarik ez izateko eta egoerari etekin politikoa ateratzeko.

