Vuelve el programa de Jimmy Kimmel tras suspenderse por los comentarios sobre Charlie Kirk

El 'late night' "Jimmy Kimmel Live!" vuelve este martes a la cadena ABC, propiedad de Disney, después de la polémica tras la cancelación del programa.

Jimmy Kimmel, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Jimmy Kimmelen programa ABCren parrillara itzuliko da, Charlie Kirken hilketari buruzko iruzkin batengatik bertan behera geratu ostean
Agencias | EITB

La cadena ABC ha anunciado que, a partir de este martes, reincorporará a su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live!), suspendido la semana pasada tras sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

El regreso de Kimmel llega después de una gran polémica por la decisión de ABC de suspender el programa, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

La avalancha de críticas llevó a la Casa Blanca a negar, el pasado sábado, cualquier implicación en la suspensión del programa de Kimmel a raíz de los comentarios que hizo tras el asesinato de Kirk.

Sin embargo, Trump celebró la suspensión del comediante y amenazó con retirar los permisos de emisión a los canales que lo critiquen, argumentando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra. 

