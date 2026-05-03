Adur Ramírez de Alda, miembro de la Flotilla Global Summud: "La idea es partir hacia Turquía en cuanto pase el temporal"

Los buques de la Flotilla Global Summud, en la que viajaban 175 activistas, fueron abordados y parados el jueves pasado por Israel en aguas internacionales. Tras el abordaje, 36 persona acabaron en el hospital. Todos fueron liberados el viernes a excepción de dos, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abukesh, que han sido llevados este mismo domingo ante el tribunal, que ha prorrogado su arresto.

Algunos de los activistas han regresado a sus casas en las últimas horas, con el objetivo de seguir impulsando las movilizaciones ya desde sus lugares de origen, entre ellos, las dos activistas vascas que llegaron anoche a Loiu. Mientras, decenas de voluntarios siguen en Grecia, en la isla de Creta, a la espera de decidir qué pasos dar.

Cuatro vascos se encuentran en estos momentos en la isla griega, entre ellos el activista Adur Ramírez de Alda. Entrevistado en Euskadi Irratia, Ramírez de Alda ha explicado que los israelíes abordaron su barco, pero lo abandonaron "sin detener a nadie, dejándolo a la deriva". En Creta han tenido la oportunidad de reunirse con las otras embarcaciones y cuando pase el temporal, la Flotilla tiene previsto dirigirse hacia Turquía.

"El siguiente paso es llegar a la costa turca siguiendo la costa desde aquí, sin entrar mar adentro. Hoy hemos sabido que hay un barco israelí en la misma frontera con las aguas internacionales, para obstaculizar", ha relatado Ramírez de Alda.

"En Turquía tenemos más de 10 barcos esperando y la idea es que ellos también participen en la Flotilla y vayamos todos juntos a Palestina", ha explicado.

Los cuatro integrantes de la delegación vasca no han decidido aún si viajarán o no todos a Turquía: "Los miembros de la delegación vasca nos reuniremos hoy para decidir quién va a seguir o no. Todavía no está claro qué papel va a desempeñar cada uno. Es importante seguir en la Flotilla pero también es importante la función de articular la movilización en la calle y hacer fuerza política y presión. En función de eso decidiremos qué pasos seguir", ha señalado.

Ramírez de Alda está convencido de que es imprescindible "seguir influyendo en la sociedad" para parar lo que está ocurriendo: "En los últimos años estamos viendo un genocidio en directo, algo que ha provocado una gran movilización en las calles, hemos visto cómo se ha ido articulando la concienciación de la gente, pero no es suficiente, porque los estados no plantean una ruptura real, un distanciamiento real de Israel, sin la cual no hay nada que hacer. Lo importante es romper toda relación con Israel y no darle oxígeno; si no, seguirá con el genocidio y la dinámica de violencia que ha desarrollado hasta ahora". Por ello, ha pedido a la sociedad vasca que "siga apoyando a Palestina y a la Flotilla".