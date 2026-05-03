Adur Ramirez de Alda, Global Summud Flotillako kidea: “Denboralea igarotakoan, Turkiara abiatzea da asmoa”

Israelek bidaia geldiarazi ondoren, Kreta Greziako uhartean daude une honetan lau euskal herritar. Ondorengo orduetan erabakiko dute ontzidian jarraitu ala Euskal Herrira itzuli.

Flotillakoak Kretan

Ontzidiko kideak, ostiral arratsaldean Kretan. Agentzietako bideo batetik hartutako irudia.

Eider Jauregi | EITB

Ostegun goizaldean Global Summud Flotillako ontziak abordatu zituen Israelek. 175 ekintzaile zihoazen ontzidian, eta abordatu ondoren 36 lagunek ospitalean amaitu zuten. Ostiralean askatu zituzten guztiak, bi izan ezik: Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshek espainar-palestinarra. Audientzia izan dute gaur Israelen, eta atxiloaldia luzatu diete.

Ekintzaileetako batzuk etxera itzuli dira, mobilizazioak bertatik bultzatzen jarraitzeko; bart Loiura iritsi ziren bi euskal herritarrak tartean. Besteek Kreta Greziako uhartean jarraitzen dute, zer pauso eman erabakitzeko.

Lau euskal herritar daude une honetan Kretan, Adur Ramirez de Alda tartean. Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan Ramirez de Aldak kontatu duenez, euren ontzia "abordatu bai baina inor atxilotu gabe noraezean" utzi zuten. Kretan beste ontziekin elkartzeko aukera izango dute, eta denboralea pasatu ostean, Flotillak Turkiarantz jotzeko asmoa du.

“Hurrengo pausoa hemendik kostari jarraituz, itsasoan gehiegi sartu gabe, Turkiako kostara iristea da. Gaur jakin dugu Israelgo ontzi bat dagoela mugan bertan, nazioarteko uren mugan, oztopatzeko”, esan du Ramirez de Aldak.

“Turkian baditugu 10 itsasontzitik gora esperoan, eta asmoa da haiek ere Flotillan parte hartzea eta guztiak batera Palestinara hurbiltzea”, azaldu du.

Euskal ordezkaritza osatzen duten lau kideek ez dute oraindik erabaki guztiak Turkiara joango diren ala ez: “Guk gaur daukagu euskal delegazioaren bilera, ea nork jarraituko duen erabakitzeko. Oraindik ez dago argi zer paper beteko duen bakoitzak. Garrantzitsua da ontzidian jarraitzea, baina baita kalean mobilizazioa artikulatzeko eta indar politikoa eta presioa egiteko funtzioa ere, eta horren arabera erabakiko dugu zer pauso eman gure delegazioari dagokionez”, adierazi du.

Gizartean eragiten jarraitzea ezinbestekoa da, Ramirez de Aldaren iritziz: “Azken urteetan genozidio bat ikusten ari gara zuzenean, eta horrek mobilizazioa eragin du kaleetan, jendearen kontzientziazioa nola joan den artikulatzen ikusi dugu, baina ez da nahikoa, estatuek ez dutelako benetako hausturarik planteatzen, ez dutelako Israelekiko distantzia serio planteatzen, eta hori gabe ez dago ezer egiterik. Inportanteena da harreman oro haustea Israelekin, eta oxigenorik ez ematea; bestela, orain arteko genozidio eta indarkeria dinamikarekin jarraituko du”.

"Palestinara begira adi jarraitzeko" eskatu dio euskal jendarteari, baita "Global Summud Flotillari babesa ematen" jarraitzeko ere. 

Flotillako bi aktibisten atxiloketa bi egunez luzatu dute
Euskal Herrian dira jada Gazara zihoan Global Sumud flotillako bi euskal ekintzaile eta aske geratutako besteek aurrera jarraituko dute
Global Sumud Flotillako ekintzaileak legez ordezkatzen dituen Israelgo Adalah erakundeak baieztatu du Shikmako atxilotze zentroan (Ashkelon hirian) daudela Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshek.
Gazako Zerrenda Palestina Israel Gobernuz Kanpoko Erakundeak Munduko albisteak

