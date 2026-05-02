 830 pertsona hil ditu Israelek Gazan, 2025eko urrian su-etena indarrean jarri zenetik

Guztira, 72.608 gazatar hil eta 172.445 zauritu ditu Israelgo Armadak 2023ko urriaren 7an erasoaldia hasi zuenetik.

(Foto de ARCHIVO) April 27, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians live in difficult conditions near the so-called 'yellow line' east of Khan Younis, in south Gaza Strip, on April 27, 2026. facing repeated gunfire in an area considered dangerous, along a boundary marking where Israeli forces redeployed under a ceasefire agreement signed in October 2025 Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer 27/4/2026

Kanpin-dendak suntsitutako Khan Yunis errefuxiatu eremuan. Argazkia: EuropaPress

Agentziak | EITB

Gazako Zerrendako agintariek jakitera eman dutenez, Israelek 830 palestinar hil ditu 2025eko urrian su-etena indarrean sartu zenetik. Lau pertsona larunbat honetan bertan.

Hildakoez gain, 2.342 zauritu ere zenbatu ditu Gazako Osasun Ministerioak.

Kontuan izan behar da, urriaren 7ko erasoen ondoren, Israelak, oro har, 72.608 pertsona hil eta 172.445 zauritu dituela Gazan. Kontaketa horretatik kanpo leudeke oraindik ere hondakinen azpian eta kaleetan leudekeen gorpuak.

2023ko egun hartan, ezusteko erasoa egin zuen Hamasek eta 1.200 israeldar hil eta 250 bahitu zituen. Israelgo Armadak ia etengabeko erasoa hasi zuen ondoren.

Gaur egun, ofizialki su-etena badago ere, laguntza humanitarioa blokeatuta dagoela  salatzen dute Gobernuz Kanpoko Erakundeek.

