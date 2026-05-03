Una multitudinaria 'rave' de tres días en el centro de Francia acaba con 33 intoxicados, 600 multas y dos obúses desactivados

La celebración de Le teknival, al que han asistido 40 000 personas, se produce en pleno proceso legislativo en Francia para aprobar un endurecimiento de la ley para evitar este tipo de reuniones clandestinas. Los organizadores de la ‘rave’ defienden que han decidido celebrar la fiesta en un terreno militar como manera de protestar contra ese proyecto de ley que estiman represivo.