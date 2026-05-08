Cruz Roja atendió a 3121 personas migrantes en tránsito en Irun en 2025, la mitad que el año anterior

Cruz Roja han dado a conocer el balance del servicio de atención humanitaria a migrantes en tránsito en Irun durante 2025, año en el que atendió a 3121 personas, prácticamente la mitad que en 2024, cuando se atendieron a 6243 personas, ejercicio que marcó un "repunte significativo" respecto a 2023.

Por ello, Euskadi ha reivindicado este viernes su reconocimiento como “frontera norte” en el tránsito de migrantes hacia Europa, al tiempo que ha pedido "certidumbre ante la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo".

Según ha informado el Gobierno Vasco en una nota, ambas reivindicaciones han sido planteadas durante la Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida a Personas Migrantes en Tránsito, organizada por el Departamento Vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico en el espacio Gordailu de Irun.

El encuentro ha servido para analizar la situación del tránsito migratorio por Euskadi, conocer el balance del servicio de atención humanitaria gestionado por Cruz Roja y compartir escenarios ante la próxima implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha recordado que Euskadi "ha demostrado durante años una capacidad de respuesta basada en la coordinación institucional, la colaboración con el tercer sector y el compromiso con los derechos humanos".

En ese sentido, ha defendido que el reconocimiento de Euskadi como “frontera norte” no es una reivindicación "simbólica, sino una necesidad organizativa, estructural y de equidad".

La consejera ha insistido en que esta reivindicación se formula desde la "lealtad institucional y la voluntad de cooperación".