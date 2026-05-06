Los lehendakaris y los principales representantes políticos trasladan su pésame a la familia de Garaikoetxea
Iñigo Urkullu, Juan José Ibarretxe, Patxi López, Arnaldo Otegi, Andoni Ortuzar o Eneko Andueza, entre otros, han trasladado su pésame a la familia de Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea.
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Instituciones y representantes políticos, junto a la sociedad vasca, despiden a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
La capilla ardiente con el féretro de Carlos Garaikoetxea se ha abierto este miércoles a las 10:00 en Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. Lehendakaris como Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu y Patxi López, junto a representantes de las instituciones y grupos políticos y ciudadanos llegados desde distintos puntos de Euskal Herria, han acudido a despedir a una las figuras clave de Euskal Herria.
Así ha llegado el féretro de Carlos Garaikoetxea a Ajuria Enea
Los restos mortales del lehendakari ya están Vitoria-Gasteiz, donde se ha instalado la capilla ardiente abierta al público durante la mañana de este miércoles.
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En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
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Ajuria Enea abre sus puertas para despedir a Carlos Garaikoetxea
Posteriormente, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral. Así será el último adiós al primer lehendakari de la democracia. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas.
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La capilla ardiente se instalará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de Garaikoetxea entre 1980 y 1985, a partir de las 10:00 horas. A partir de las 19:30 horas, se celebrará el funeral en la parroquia San Francisco Javier de la capital navarra.
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