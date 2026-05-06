Instituciones y representantes políticos, junto a la sociedad vasca, despiden a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
La capilla ardiente con el féretro de Carlos Garaikoetxea se ha abierto este miércoles a las 10:00 en Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. Lehendakaris como Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu y Patxi López, junto a representantes de las instituciones y grupos políticos y ciudadanos llegados desde distintos puntos de Euskal Herria, han acudido a despedir a una las figuras clave de Euskal Herria.
Los restos mortales de Carlos Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, han llegado esta mañana a Ajuria Enea en torno a las 9:50 horas, procedentes de Pamplona, su localidad natal. Durante toda la mañana, instituciones, representantes políticos y la sociedad vasca en general se ha despedido de quien fue una de las figuras clave en Euskal Herria. La capilla ardiente ha permanecido abierta durante cuatro horas para despedirse del primer lehendakari de la democracia.
Cubierto parcialmente por una ikurriña, el ataúd ha sido introducido en el interior del palacio por seis ertzainas después de que la banda de txisturalis interpretara el himno oficial de Euskadi "Eusko Abendaren Ereserkia".
Minutos antes, sobre las 9:30 horas, el lehendakari, Imanol Pradales, ha salido al exterior del palacio para recibir a la familia de Garaikoetxea, su viuda, Rosario Mina, y sus tres hijos.
El féretro ha entrado en el salón principal de Ajuria Enea, donde se ha instalado la capilla ardiente, por un pasillo formado por consejeros, familiares y dos hileras de ertzainas de gala. A los pies del féretro se han colocado flores y una makila. La capilla ardiente se ha abierto al público a las 10:15 horas.
A partir de ese momento ha comenzado el ir y venir de personas, desde representantes institucionales y políticos hasta ciudadanos de la sociedad vasca. No han faltado los exlehendakaris Iñigo Urkullu, Juan José Ibarretxe y Patxi López.
Urkullu e Ibarretxe han entrado juntos a la capilla ardiente y al salir, en unas breves declaraciones a los medios de comunicación, Urkullu ha señalado de Garaikoetxea que fue un hombre "de firmes creencias y valores transmitidos también en su función como lehendakari".
Ibarretxe, por su parte, ha afirmado que Carlos Garaikoetxea, fallecido el pasado lunes, fue un "lehendakari con mayúsculas" y ha destacado su liderazgo político para "recuperar un proyecto nacional".
El diputado socialista y también lehendakari, Patxi López, ha afirmado que el Garikoetxea fue un político "de los que haría mucha falta hoy" por su "defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme y con una gran educación", siempre "con el argumento" y "nunca con insultos".
Representantes de Eusko Alkartasuna (EA), formación fundada por Carlos Garaikoetxea, por su parte, como Rafa Larreina, Koldo Amezketa o Mayorga Ramírez, han acudido en bloque a Ajuria Enea.
Los líderes políticos ensalzan el legado de Garaikoetxea en la construcción de Euskadi
Tras visitar la capilla ardiente, los representantes de los principales partidos han subrayado la gestión de Garaikoetxea al frente del Gobierno Vasco.
Desde el PNV, su presidente Aitor Esteban ha destacado que Garaikoetxea tuvo que afrontar una etapa “difícil y brillante”, en la que sentó las bases del autogobierno vasco en circunstancias complicadas.
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha resaltado que perteneció a una generación que hizo “cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios” y lo ha definido como un “abertzale íntegro”.
Por su parte, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, lo ha descrito como el “símbolo de la Euskadi que empezaba a nacer”, destacando su capacidad para construir una comunidad en la que “caben todos”.
Desde el PP, Laura Garrido ha subrayado su papel en una época “transcendental” en la que primó el diálogo y el consenso, mientras que desde Eusko Alkartasuna, su secretaria general Eba Blanco ha destacado su contribución a la reconstrucción del país tras el franquismo.
Finalmente, Podemos Euskadi ha puesto en valor su papel en la Transición y en la creación de los primeros pilares del sistema público vasco.
Te puede interesar
Los lehendakaris y los principales representantes políticos trasladan su pésame a la familia de Garaikoetxea
Iñigo Urkullu, Juan José Ibarretxe, Patxi López, Arnaldo Otegi, Andoni Ortuzar o Eneko Andueza, entre otros, han trasladado su pésame a la familia de Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea.
Así ha llegado el féretro de Carlos Garaikoetxea a Ajuria Enea
Los restos mortales del lehendakari ya están Vitoria-Gasteiz, donde se ha instalado la capilla ardiente abierta al público durante la mañana de este miércoles.
Las anécdotas menos conocidas de Garaikoetxea: de una calle efímera en Vitoria-Gasteiz al ‘pinchazo’ ilegal de su teléfono
El archivo deja al descubierto episodios poco conocidos en la trayectoria del lehendakari, desde homenajes fallidos hasta un caso de escuchas ilegales confirmado por la propia compañía telefónica.
De la Euskadi que heredó Garaikoetxea a la actual: baja el paro y mejoran la educación y el euskera, aunque la sociedad ha envejecido
El primer Gobierno Vasco tras la dictadura gestionó una sociedad radicalmente distinta. En 1981, un tercio de la población había nacido en otras provincias; en el caso de los adultos, hasta un 50 %. Los menores de 14 años representaban el 24 % de la población y el paro estaba en plena escalada.
En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
Será noticia: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea, crucero con hantavirus y reunión entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Ajuria Enea abre sus puertas para despedir a Carlos Garaikoetxea
Posteriormente, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral. Así será el último adiós al primer lehendakari de la democracia. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas.
Familiares, amigos y autoridades despiden emocionados a Garaikoetxea en Pamplona
La capilla ardiente se instalará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de Garaikoetxea entre 1980 y 1985, a partir de las 10:00 horas. A partir de las 19:30 horas, se celebrará el funeral en la parroquia San Francisco Javier de la capital navarra.
Garaikoetxea en su última comparecencia: "La sociedad vasca superará los retos del futuro unida y con respeto a la pluralidad"
El homenaje a Carlos Garaikoetxea de junio de 2025 contó, entre otros, con la presencia de tres de sus consejeros y subrayaron entre sus logros los bidegorris, el euskera batua y la compra del Palacio de Ajuria Enea.