Instituciones y representantes políticos, junto a la sociedad vasca, despiden a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea

Tras visitar la capilla ardiente, los representantes de los principales partidos han subrayado la gestión de Garaikoetxea al frente del Gobierno Vasco.

Desde el PNV, su presidente Aitor Esteban ha destacado que Garaikoetxea tuvo que afrontar una etapa “difícil y brillante”, en la que sentó las bases del autogobierno vasco en circunstancias complicadas.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha resaltado que perteneció a una generación que hizo “cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios” y lo ha definido como un “abertzale íntegro”.

Por su parte, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, lo ha descrito como el “símbolo de la Euskadi que empezaba a nacer”, destacando su capacidad para construir una comunidad en la que “caben todos”.

Desde el PP, Laura Garrido ha subrayado su papel en una época “transcendental” en la que primó el diálogo y el consenso, mientras que desde Eusko Alkartasuna, su secretaria general Eba Blanco ha destacado su contribución a la reconstrucción del país tras el franquismo.

Finalmente, Podemos Euskadi ha puesto en valor su papel en la Transición y en la creación de los primeros pilares del sistema público vasco.