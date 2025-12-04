INDUSTRIA
Ayesaren etorkizuneko egoitza Zamudion edo Donostian egongo da

Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Kutxabankek sortutako Indar funtsak osatutako partzuergoak irabazi du Aiesaren dibisio teknologikoa erosteko eskaintza, eta akordioa urte amaierarako itxita egotea espero du.

Sede de Ayesa
Ayesako egoitza. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak, BBK fundazioak eta Kutxabanken Indar funtsak osatutako partzuergoak esklusibotasun-akordioa sinatu du Ayesaren dibisio teknologikoa eskuratzeko. Ibermaticak osatzen du dibisio hori 2022tik. Euskal eskaintza gainerako inbertitzaileei gailendu zaie, eta azken txanpa abian jarri du salerosketa abenduaren 31 baino lehen ixteko.

Mikel Jauregi Industria sailburuak berretsi du operazioaren helburua dela proiektu teknologikoa Euskadin errotuta mantentzea eta haren jarduera indartzea Miramon, Zamudio eta Vitoria-Gasteizko lantegietan (2.000 dira lanpostu Hegoaldean).

Ayesak 13.000 langile ditu mundu osoan, Estatuko aholkularitza teknologiko handien artean dago eta konputazioan, digitalizazioan eta zibersegurtasunean espezializatuta dago. Lankidetza estua du Basque Quantum estrategiarekin eta errezeta elektronikoaren garapenean parte hartzen du Euskadin.

Negoziazioaren esklusibotasuna ziurtatu ondoren, partzuergoak urtea amaitu arte du erosketa ixteko eta, hala badagokio, bazkide inbertitzaile berriak sartzeko. Bazkideen itunean zehaztu beharreko erabakien artean, egoitza non kokatuko den: Zamudio eta Donostia artean daude.

Jauregik gogorarazi du erosketak Ayesa ITn integratutako Ibermaticaren zatia baino egitura "handiagoa" hartzen duela, eta adierazi du egungo arduradunekin izandako elkarrizketak "pixkanaka" ari direla aurrera egiten akordioaren azken argazkirantz.

Finantza arloan, BBK-k eta Indar-Kutxabankek 100 milioi euroko konpromisoa hartu dute, eta Eusko Jaurlaritzak "komodin" gisa jardungo du inbertitzaile berriak sartzen badira edo ez. 

Jauregi: "Lanean tinko jarraitzen dugu gure herrian industria errotzen dela bermatzeko... Beti kuadrillan"

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Gipuzkoako Enpresa Foroan parte hartu du, eta nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak, BBK fundazioak eta Kutxabankeko Indar funtsak osatutako partzuergoak Ayesaren dibisio teknologikoa erosteko esklusibotasun-akordioa sinatu duela.

