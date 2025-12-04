Jauregi: "Lanean tinko jarraitzen dugu gure herrian industria errotzen dela bermatzeko... beti kuadrilan"
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Gipuzkoako Enpresa Foroan parte hartu du, eta nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak, BBK fundazioak eta Kutxabankeko Indar funtsak osatutako partzuergoak Ayesaren dibisio teknologikoa erosteko esklusibotasun-akordioa sinatu duela.
Eusko Jaurlaritzak, BBK-k eta Kutxabankek Ayesa erosteko egindako eskaintza gainerako inbertitzaileei gailendu zaie
Erosketaren helburua, Mikel Jauregi Industria sailburuak aurreratu zuenez, antzinako Ibermatika Euskadin errotuta mantentzea da.
50 basurde hil aurkitu dituzte Katalunian, txerri-izurriak kaltetutako eremuan
Nekazaritza Ministerioak gorpuak aztertuko ditu, kutsatuta dauden ala ez argitzeko. Oraingoz, 9 dira animaliak eman dute positibo.
Espainiako Gobernuak iragarri du 1.280 milioi euroko neurri-sorta jarriko duela martxan ibilgailu elektrikoa sustatzeko
2026an 400 milioi euroko partida onartuko da herritarrek auto elektrikoa eros dezaten zuzeneko laguntzetarako. Laguntza horiek Espainiako Gobernuak kudeatuko ditu, eta ez autonomia erkidegoek, orain arte bezala.
EAEko BPGa %2,3 hazi da hirugarren hiruhilekoan, eta 13.450 enplegu sortu dira
Euskadiko ekonomiak apur bat bizkortu du hazkunde-erritmoa, eta 13.000 lanpostu baino gehiago sortu dira, nahiz eta kanpo-sektorearen bultzada moteldu den esportazioen beherakadaren ondorioz.
Arabako Foru Aldundiak esan du ez dagoela txerri-izurria lurraldera iritsiko den susmorik, baina "erne" dagoela
Foru-zaindarien eta ehiztarien kolektiboaren bidez indartuko du zaintza.
Bruselak Berlinen aurrean amore eman, eta oniritzia eman dio barne-errekuntzako autoak saltzen segitzeari
Europar Batasunak 2035etik aurrera horrelako ibilgailuen salmenta debekatzeko asmoa zuen.
Mugikortasun jasangarria erronka handia da munduko hiri garrantzitsuenetan
Garraio publikoarekin lotutako eragileek Bilbon nabarmendu dutenez, garraio publikoaren erabilera sustatzeak, ekonomia eta gizarte-kohesioa bultzatzeaz gain, osasungarria da.
Dagoeneko bederatzi dira txerri-izurriak jotako basurdeak Bartzelonan
Txerri-haztegien egoerari dagokionez, Espainiako Gobernuak baieztatu du, oraingoz, horietan ez dela txerri-izurri kasurik antzeman.
OCUk adierazi du txerrikia hartzea ez dela osasunerako kaltegarria, eta prezioak behera egin dezakeela ohartarazi du
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak gogorarazi duenez, txerri-izurria 1995ean desagerrarazi zen Espainian, nahiz eta Europa Ekialdeko eta Hegoaldeko herrialdeetan kasuak izaten jarraitzen duten; basurdeak kutsatzen dira, batik bat.