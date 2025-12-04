AIESA
Jauregi: "Lanean tinko jarraitzen dugu gure herrian industria errotzen dela bermatzeko... beti kuadrilan"

18:00 - 20:00
EITB

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Gipuzkoako Enpresa Foroan parte hartu du, eta nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak, BBK fundazioak eta Kutxabankeko Indar funtsak osatutako partzuergoak Ayesaren dibisio teknologikoa erosteko esklusibotasun-akordioa sinatu duela.

Teknologia Ekonomia

