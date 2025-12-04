Jauregi: "Seguimos trabajando con firmeza para garantizar el arraigo de la industria en nuestro país... siempre en kuadrilla"
El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha participado en el Foro empresarial Gipuzkoa y ha puesto en valor que el consorcio formado por el Gobierno Vasco, la fundación BBK y el fondo Indar de Kutxabank ha firmado el acuerdo de exclusividad para la compra de la división tecnológica de Ayesa.
