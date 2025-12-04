La futura sede de Ayesa estará en Zamudio o Donostia
El consorcio formado por el Gobierno Vasco, la fundación BBK y el fondo Indar de Kutxabank ha firmado el acuerdo de exclusividad para adquirir la división tecnológica de Ayesa, integrada desde 2022 por la antigua Ibermatica. La oferta vasca se ha impuesto al resto de inversores y pone en marcha la recta final para cerrar la compraventa antes del 31 de diciembre.
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha insistido en que el objetivo de la operación es mantener el arraigo del proyecto tecnológico en Euskadi y reforzar su actividad desde las plantas de Miramon, Zamudio y Vitoria-Gasteiz, que suman 2.000 empleos en Hegoalde.
Ayesa, que cuenta con 13.000 trabajadores en todo el mundo, se sitúa entre las grandes consultoras tecnológicas del Estado y está especializada en computación, digitalización y ciberseguridad. Mantiene una colaboración estrecha con la estrategia Basque Quantum y participa en el desarrollo de la receta electrónica en Euskadi.
Tras asegurarse la exclusividad negociadora, el consorcio tiene hasta final de año para cerrar la compra e incorporar, si procede, nuevos socios inversores. Entre las decisiones que deberán concretarse en el pacto de socios destaca la ubicación de la futura sede, que se debate entre Zamudio y Donostia.
Jauregi ha recordado que la adquisición abarca una estructura “más grande” que la parte de Ibermatica integrada en Ayesa IT y señaló que las conversaciones con los actuales responsables avanzan “poco a poco” hacia la foto final del acuerdo. Ha subrayado, además, la importancia del arraigo y del equilibrio entre industria, finanzas y ciencia para el desarrollo del sector.
En el plano financiero, BBK e Indar-Kutxabank han comprometido 100 millones de euros cada uno, mientras que el Gobierno Vasco actuará como “comodín” en función de la entrada de nuevos inversores.
